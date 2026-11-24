櫻井翔さん（44）が主演する占拠シリーズの第4弾で、日本テレビ系で1月に放送される新春2時間スペシャルドラマのタイ

櫻井翔さん（44）が主演する占拠シリーズの第4弾で、日本テレビ系で1月に放送される新春2時間スペシャルドラマのタイトルが『白銀山荘占拠』になることが25日に発表されました。

櫻井さんが、武装集団に立ち向かう刑事・武蔵三郎を演じる占拠シリーズ。 これまで2023年の『大病院占拠』、2024年の『新空港占拠』、2025年の『放送局占拠』が制作されてきました。 先日の情報公開時は『XXXX占拠』と、占拠される場所が隠されていたシリーズ第4弾の場所が今回発表されました。 さらに、放送日時が2027年1月10日（日）よる10時になることもあわせて発表されました。

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ドラマの公式Xでは、今回の占拠場所を当てるキャンペーンが展開されており、ユーザーから数多くの占拠場所の候補が投稿されていました。 櫻井さん演じる武蔵三郎のプライベートが見られる、休暇先などのヒント情報から「スキー場」という解答や、他にも「温泉旅館」「ゲレンデ」など多くの答えが投稿されていました。 そして、今回の占拠の舞台が深雪に閉ざされた雪山の山荘『白銀山荘』だと明かされました。

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今回の占拠場所が雪の中にたたずむ山荘“白銀山荘”だと知ったときの感想を聞かれた櫻井さんは、 「プライベートで雪山や山荘に行くときはバケーションとしてワクワクする場所なので、最初は『楽しみだな！ 』と思ったんですが、でも、すぐに『いや待てよ、ドラマの撮影となると大変じゃないか……？ 』と思い直しまして（笑）。 一体どんな現場になっていくのか。 まさに新しいチャレンジだなと思っています！ 」 とコメントしています。