TAKAMI HOLDINGS株式会社イタリアの権威あるグルメガイド誌「GAMBERO ROSSO 2027」にてドゥエ・フォルケッテを獲得 ウエディングやライフスタイル分野において、ホスピタリテ…

イタリアの権威あるグルメガイド誌「GAMBERO ROSSO 2027」にてドゥエ・フォルケッテを獲得 ウエディングやライフスタイル分野において、ホスピタリティを通じて上質で豊かな体験を提案するTAKAMI BRIDAL（高見株式会社 本社：京都市下京区、代表：高見重行）が運営する南青山のイタリアンレストラン「Ristorante-italiano Etruschi（リストランテ イタリアーノ エトゥルスキ）」は、イタリアで最も権威のある食・ワインの評価誌『GAMBERO ROSSO（ガンベロ・ロッソ）』の最新版「GAMBERO ROSSO 2027」において、8年連続となる名誉あるドゥエ・フォルケッテ（2本のフォークマーク）評価を獲得いたしました。

「Ristorante-italiano Etruschi」は、歴史ある伝統的なトスカーナ料理をベースに、日本各地から届く四季折々の旬の食材を融合させた本格イタリア料理をお届けしてまいりました。 イタリア本国の食文化・ワインの指標として世界中から高い信頼を寄せられている『GAMBERO ROSSO』において、8年連続で高い評価をいただく栄誉に恵まれました。 これからも素材本来の味を最大限に引き出したアンティパストから、パスタ、メイン、そして手作りのドルチェに至るまで、シェフの想いを込めたメニューの数々をお届けしてまいります。

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ワインセラーに揃う豊富なイタリアワインとのペアリングとともに、心に残る特別なひとときをお過ごしください。 営業時間. Lunch / 11:30～13:30