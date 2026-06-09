南野拓実、日本代表の精神的支えとして合流 北中米ワールドカップへナッシュビルで初練習

日本代表はワールドカップ北中米大会に向けたベースキャンプ地のナッシュビルで初練習を行い、負傷で選外となった南野拓実がサポートメンバーとして合流した。約5000人のファンの前でランニングの先頭を走るなどチームを鼓舞し、森保監督からの信頼も厚い。主将経験を持つ南野は攻撃陣のメンターとして若手を支え、チームの一体感を高める役割が期待される。

北中米 ワールドカップ に挑む 日本代表 は8日、事前合宿地のメキシコ・モンテレイから charter 機でベース合宿地の米国テネシー州 ナッシュビル へ移動し、初練習を行った。 左膝の負傷で ワールドカップ から選外となったが、精神的支えとして帯同するMF 南野拓実 （31）が合流。

約5000人が訪れたナッシュビルSCの本拠地ジオディスパークでの公開練習では、ランニングで先頭を走るなど、初戦オランダ戦（14日）まであと6日に迫るチームを元気づけた。 チームメートも南野の存在を歓迎し、決戦を前に一体感が増した。 バックスタンドの1階席が満員となり、約5000人の歓声と「音楽の街」ゆえに大音量でアップテンポの曲が鳴り響き、スタジアムはさながらお祭り会場となった。 ナッシュビルでの練習初日で、一番の注目を集めたのは、サポートメンバーのDF吉田麻也とともに練習着姿で帯同する「28番目の男」南野だった。

森保監督らスタッフと挨拶を交わすと、グラウンドでリフティングも披露。 全員が揃ったランニングでは、DF長友と並んで先頭を走り、チームを引っ張った。

「ここ（代表のピッチ）に入れることがまず嬉しい。 いろいろな人が関わってくれた。 最大限のチームのサポートと、必要なら経験や僕なりのアプローチで、チームにいいものを還元できれば」と充実した表情を浮かべた。 昨年12月に左膝前十字靭帯断裂の大怪我を負い、5月の代表発表には復帰が間に合わなかった。

だが、森保監督の強い希望により、米国でのベースキャンプからの帯同が決定。 指揮官は、自身政権下で最多26得点を誇るアタッカーに「拓実は第一期も二期も中心としてコンセプトを体現してくれた。 いろんな選手に対し背中を見せる。 引力を持っている部分では、チームを勝たせる存在になってほしい」と期待を寄せる。

主将を務めた昨年10月のブラジル戦。0-2のハーフタイムのロッカールームで「この試合はまだ死んでないぞ」と声を張り、自らの得点で逆転勝利への口火を切った。 長友、吉田が守備や全体の精神的支柱ならFW塩貝、後藤ら若手が多い攻撃陣のメンターとして勝利への可能性を上げる役割を担う。

「パワースポットみたい」と長友、鎌田も「兄貴的存在」と苦楽を共にしてきた仲間たちも明るい表情で歓迎した。 森保ジャパン最多の71試合出場。 指揮官のやり方を誰よりも理解し、存在、行動でチームを前に向かせられるのが南野だ。 MF久保が代名詞「8」を背負ったのも、その証しでもある。

本職の左シャドー（1トップの後方）はMF三笘薫（ブライトン）が直前の負傷で不在で、不安視されるポジションで穴を埋める若手へのサポートも不可欠だ。

「僕なりの、このワールドカップ。 日本がいい結果を出すために何か力に」と南野。 まだ見ぬ景色へ到達するための最後のピースが、攻撃の不安説を払拭する一助となる





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