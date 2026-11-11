南野拓実、ブラジル戦へ復帰意気込み 森保ジャパン最後の海外遠征

日本代表MF南野拓実が左膝の大けがから約1年ぶりに復帰し、ブラジル戦に向けた練習2日目をこなした。森保監督体制の最後の海外遠征となる今大会で、雪辱と恩師への感謝を誓う。

日本代表 はシンガポールの現地時間11日、 ブラジル戦 に向けた練習2日目を全28選手がそろって行った。公開された練習の冒頭15分間では、左膝の大けがから約1年ぶりにピッチに復帰したMF 南野拓実 （31）＝ モナコ ＝がリラックスした表情で調整を行った。

南野拓実の復帰とチームへの影響

負傷により今夏の北中米W杯出場を逃したアタッカーである南野は、森保ジャパン最後の海外遠征そしてW杯の雪辱を期すブラジル戦へ向けて強い決意を示した。彼は「勝って森保さんに感謝の気持ちを伝えたい」と意気込んだ。帰ってきた南野は、さっそくチームの先頭に立った。

Also read GIGABYTE、GeForce RTX 40シリーズ搭載の2製品をJoshin webショップを通して順次販売

ウォーミングアップでは列の最前列に陣取り、ボール回しではチームメートのミスに「集中しよう！」と声をかけて空気を引き締めた。左膝前十字靱帯断裂で北中米W杯メンバー入りを逃した31歳は、逆境を乗り越えて約1年ぶりの復帰を果たした。「帰ってこられてうれしい。ピッチに立てる喜びや、やってやるぞっていう気持ちを思う存分出す」とうなずいた。

森保監督との関係と過去の活躍

昨年10月のブラジル戦との親善試合では、主将として歴史的初勝利に貢献した。0-2のハームタイムに「ゲームはまだ死んでない」と味方を鼓舞し、逆転の口火を切る得点を奪って3-2の逆転劇を演出した。同12月に選手生命を脅かす重傷を負ったが、心は折れなかった。

Advertisement

18年の「森保ジャパン」たちあげから代表に定着し、献身的なプレーで指揮官が目指すサッカーを体現してきた。森保体制で最多26得点を誇る通算記録を持つ。その森保監督が海外組を含めた代表メンバーで指揮を執るのは、17日のパラグアイ戦を含めた2試合が最後となる見込みだ。

森保監督への想いと今後の展望

森保さんは「感傷的にならなくていい、いつも通り日本の未来につながるようにやってほしい」と言ってくれた。しかし長くやってる選手たちは思うところがある。南野は「勝って、最後いい形で森保さんへの感謝の気持ちを伝えたい」と恩師への特別な思いを胸に王国ブラジルに挑む意向を示した。

森保ジャパンの初陣だった18年9月のコスタリカ戦で約3年ぶりに代表に復帰し、初ゴールをマークした。主力に定着して19年アジア杯、22年カタールW杯出場を果たし、カタールW杯では10番を任された。第2次森保ジャパンでも主軸としてプレーしたが、左膝前十字靱帯断裂の影響で26年北中米W杯はメンバー外となった。

メンターとしての役割と最終目標

森保監督の強い希望でメンターとしてチームに帯同し、チームをサポートしてきた。通算26得点は森保政権最多であり、その実績はチームの精神的支柱としての地位を裏付けている。今回のブラジル戦は、長年にわたる森保体制の集大成ともいえる重要な試合となる。

Advertisement

南野の復帰は、チームの士気高揚に大きく寄与すると期待されている。彼が求める「勝って森保さんに感謝する」という目標に向かって、日本代表は全力で戦い抜くことになる。残り少ない海外遠征期間中であるため、練習からの積み重ねが試合での成果に直結するだろう。