南野の逆転2ゴールで百年構想リーグ7点目、C・ロナウドに矢印を向いた

名和田我空からのクロスに反応した右足ダイレクトシュートで決勝点を奪い、さらにC・ロナウドの活躍でチームをリーグ優勝に導いた南野。試合中は優勝がかかっていたため、必死に向き合っていたという。

さらに後半30分、今度は右サイドを攻め上がったMF 名和田我空 からの クロス に反応すると、 右足ダイレクトシュート で 決勝点 。 シュートは上手くミートしておらず、相手に当たったボールがゴールマウスに吸い込まれたため、"あれも俺のゴールになってるんでしたっけ?

"と苦笑いを浮かべたが、公式記録では南野の得点と認定された。 この逆転2ゴールにより、百年構想リーグ7点目。

"キャンプからもいい感覚を持っていたので、10点ペースの5点は最低限だと。 そこからプラスアルファでどれくらい取れるかは自分の中で細かく立てていた目標なので、少しはノルマを達成できたのは良かった"と手応えを語った。 南野が生まれた2004年、当時19歳だったC・ロナウドはEURO(欧州選手権)でポルトガル代表で台頭しており、物心ついた頃にはすでに世界的スターの筆頭格。 ピッチでの邂逅が実現するとは思っていなかったようで、"あまりそういうことをイメージして生きてきたことはなかったので、サッカーをやってきて一つ良かったことかなと思う。

嬉しかった"と率直な思いを明かす。 いざ同じピッチに立ってしまえば、"あの試合はとにかく優勝がかかっていたので勝てればいいかなと思っていた"という南野。 試合の中ではマッチアップする場面もあり、自らの役目と必死に向き合っていたという。 しかし、大会後にはC・ロナウドが2ゴールの活躍でチームをリーグ優勝に導いたニュースも目にしていたようで、南野も自らに矢印を向けた





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