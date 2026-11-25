俳優・芦田愛菜が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系ドラマ『南田南弁護士は天才肌』（毎週月曜 後10：00）の第6話が23日に放送された。

同作は、Netflixシリーズ『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』の日本版リメイク。 自閉スペクトラム症の新人弁護士・南田南（芦田）が社会という大海原へと乗り出し、さまざまな壁にぶつかりながらも、独自の視点とひらめきで数々の難題に挑むハートフル法廷ドラマ。

同僚や友人、家族とのつながりを通して、弁護士として、そして一人の人間として成長していく姿を温かく描く。 宮地賢吾（山口馬木也）が、司法修習時代の恩師から、昔ながらの風景が残る種木村の線路建設に反対する訴訟を引き継いでほしいと頼まれた。 広川・ハワード法律事務所からは、宮地のほか、南、船井湊人（高橋文哉）、氷見琢磨（細田佳央太）、朝日小春（久保史緒里）も一緒に現地を訪れた。 種木村では、種木村の里中（高橋努）をはじめ、住民委員会の人々が歓迎。

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“たぬきの御殿”の言い伝えなどを語りながら、料理を振る舞い、「国の都合ですぐ壊していいような、そんな村では絶対ないんです」と熱弁する。 訴訟の相手は国で、広川・ハワード法律事務所のライバル・MMK法律事務所で敏腕弁護士として有名な山岡泰子（田中麗奈）が担当。 負けられない訴訟となり、一同は夜通しで資料を読み込む。 やがて南は、戦略的環境影響評価の実施タイミングがおかしいとひらめいた。

迎えた法廷。 山岡は、身近な家の引っ越しに例えることで、戦略的環境影響評価の実施タイミングはおかしくないと語る。 対して、南が記憶力を生かして反論するなど、バチバチのバトルとなった。 そして帰り際、山岡は南に「これからよろしくね」と声をかけた。

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南は「山岡先生みたいになりたい」と思った。 一方、南から話を聞いた父・誠（角田晃広）は、広川・ハワード法律事務所の代表・広川凪沙（平岩紙）の元を訪れた。 実は、誠と凪沙は大学の先輩・後輩の関係で、山岡のことも知っている様子。 誠は、凪沙に対して「南を採用したのはどうしてだ？

」「知ってたんだろう、南の母親が誰か？ 」「山岡泰子を潰すために隠し子というスキャンダルを利用しようと考えた。 違うか？ 」などと聞いた。

凪沙は「たくましい想像力ね」と答えた。 偶然、南の父と事務所で出会った氷見は「南田先生のお父さんと代表ってどういう関係？ 」といぶかしがる。 そして、誠の出身大学が凪沙と一緒だと知ると「ああ、なるほど」と察し、南に対して「実力じゃなくてお父さんのコネ。

南田先生、不正採用だったんだよ」と言い放つ。 これを聞いた南は、父に対して激怒。

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「いつまでも子ども扱いしないでください」「私はちゃんと挫折したいです」「家を出ていきます！ 」と口論となり、不運な出来事が起こってしまう。 さらに、氷見が不正採用を告発しようとする様子も映るなど、衝撃シーン連発で次回予告となった。 ▼湊人と小春が両思いだと聞いた南が、2人をお似合いだと思いつつも、湊人に対してこれまでにない感情を抱く姿もあった。

南は「胸を塩むすびみたいにギュッと握られてるみたいな変な感じ」と表現。 円莉々衣（柿原りんか）から「好きかどうかわからないなら、船井湊人にボディタッチしてみな」と言われ、実践しようとするドキドキシーンも飛び出した。