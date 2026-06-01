南海放送新人アナウンサー、今井陽菜が意気込み「愛媛の魅力を発見する日々」

南海放送に新人アナウンサーとして入社した今井陽菜がブログを公開。愛媛の気候や食文化に触れながらラジオニュースやテレビ中継で活躍する意欲を示した。彼女は関西学院大学卒業後、フジテレビのバラエティ番組で活動し、ミスキャンパスグランプリの経歴も持つ。

はじめまして！ 南海放送 新人アナウンサー の 今井陽菜 です。 はじめましての方も、いつも応援してくださっている方も、ありがとうございます。 愛媛に来て約2ヶ月が経ちました。

温暖な気候と暮らしやすい環境、そして温かい方々に囲まれ、日々楽しく過ごしています。 柑橘類や美味しい食べ物にも恵まれていて、愛媛の魅力を少しずつ発見する毎日です。5月20日（水）にはラジオニュースで初鳴きを終え、5月31日（日）には『もぎたてテレビ』で初めての生中継リポートを担当いたします。 まだまだ未熟ではありますが、自分の足で愛媛を知り、多くの方との出会いを大切にしながら成長していきます。 どうぞよろしくお願いいたします。

今井アナは大阪府出身。 小学5年から高校3年まで堺少女歌劇団に所属。23年4月からフジテレビ系バラエティー番組「オールナイトフジコ」での現役女子大生ユニット「フジコーズ」メンバー1期生として25年3月まで活動。23年6月、写真週刊誌で水着グラビア初披露。

「ミス・ミスターキャンパス関西学院2023」グランプリ獲得。26年3月、関西学院大文学部文化歴史学科を卒業。 趣味はカフェ巡り、ダンス。 愛称は「なっぴ」。160センチ。 血液型A。

南海放送の公式サイトでは「これまで培ってきた表現力と持ち前の度胸を活かして、自分の足で愛媛を知り、多くの方と出会いながら成長していきたいです。 趣味はカフェ巡りで、愛媛の素敵なお店との出会いも楽しみにしています！ 」と意気込みをつづっている





nikkansports / 🏆 18. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

今井陽菜 南海放送 新人アナウンサー 愛媛 フジコーズ

United States Latest News, United States Headlines