TBSの南波雅俊アナウンサーが番組企画でB'zの「ultra soul」を熱唱した。今年初めに偽膜性声帯炎で声帯を休めていたこともあり、SNSでは無事復帰を喜ぶ声が上がっている。

TBS ・ 南波雅俊 アナウンサー （C）ORICON NewS inc.「レジェンドアスリートと協力して正解を導け『THE ターゲット6』」という企画に、実況として参加した南波アナ。 レジェンドアスリートが登場し、紹介が落ち着くと、司会の麒麟・川島明が「南波ちゃん、まさに“夢”のような光景…」と丁寧な前振り。

すると、何やら曲がかかり、南波アナは実況ボードを投げ捨て、スーツを脱ぎ捨てて、ヒョウ柄Tシャツに短パンという“正装”に。 そしてレジェンドアスリートの前で、B'z「ultra soul」を熱唱。 これには卓球界から参戦の伊藤美誠も大爆笑。 南波アナは気持ちよさそうに、最後の「ウルトラソウル！

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ヘイ！ 」まで熱唱し、「サイコー！ 」と絶叫した。 歌い終わると「はい、ルールをこれから説明していきたいと思います」と何事もなかったかのように平静を装った南波アナ。