南極条約協議国会議: 締約国に法的拘束力のあるルールを策定するよう求める

南極条約協議国会議では、南極観光を規制する枠組みの構築に向けた交渉が行われました。締約国に対し、急増する訪問者数に対応するため、法的拘束力のあるルールを策定するよう求めました。

南極条約は、20世紀半ばに生まれた「外交の奇跡」でした。 現在、 締約国 には、その遺産にふさわしい21世紀の決意を示す歴史的な機会があります。 その核心にあるのは、私たちすべてをつなぐ健全な環境です。

南極観光を規制する枠組みの構築に向けた交渉に一定の進展があったことを歓迎します。 一方で、締約国に対し、急増する訪問者数に対応するため、法的拘束力のあるルールを策定するよう、引き続き強く求めます。 南極大陸全体で商業観光が急速に拡大しているなか、その大部分を自主的なガイドラインに頼り続けることはできません。 枠組みの構築は第一歩ですが、観光の拡大が環境を保護する私たちの能力を上回る前に、ATCMはこれらの議論を、義務的かつ法的拘束力のある規則へと早急に発展させなければなりません。

これには、議定書で認められている南極の本質的価値の保護も含まれます。 平和と環境保護は密接な関係があります。 崩壊しつつある南極氷床のような生命を支えるシステムを守ることは、地球規模の紛争を防ぐ上でも根本的に重要です。 こうした危機感は広く共有されています。

ピュー・リサーチ・センターとギャラップ世界リスク世論調査による世界規模の調査では、人類の約3分の2にあたる67％が、気候危機を地球の未来に対する重大な脅威と捉えていることが示されています。 気候危機は、私たちの時代を決定づける課題です。 ATCMは、南極を孤立した一地域の問題として扱うべきではありません。 このフォーラムは、その外交的影響力をもって、国連気候変動枠組条約と世界の指導者に対して、化石燃料由来の排出を早急に削減しなければ、南極氷床の融解によって世界が極めて深刻な脅威に直面することになるというメッセージを発信すべきです





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