オーストラリアのアンソニー・アルバニージー首相と南太平洋の島国ソロモン諸島のマシュー・ワレ首相は２５日、両国の安全

島嶼国への関与を強めてきた豪州にとっては、外交上の新たな成果を得た形だ。 同盟関係につながる相互防衛条約を、昨年１０月にパプアニューギニアと、今年７月にはフィジーと結んでおり、巻き返しの動きを加速させていくとみられる。

豪首都キャンベラでの会談後、アルバニージー氏は共同記者会見で「条約は両国の繁栄と安全保障を強化する」と語った。 ワレ氏は「ソロモン諸島は地域における不確実性と疑念の源になってきたが、そうした時代は終わった」と述べた。 ソロモン諸島は、マナセ・ソガバレ政権下の２０１９年に台湾と断交し、中国と国交を樹立した。２２年４月には、中国軍の派遣を可能にするとされる安全保障協定を締結。 海洋進出を図る中国が軍事拠点を築こうとしているとの見方が強まり、米豪などが強い警戒感を抱くきっかけとなった。

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豪ローウィー研究所のコナー・グラハム研究員は、条約を「豪州にとって大きな勝利。 地域における安全保障上の地位を固めることにつながった」と分析。 一方、中国は経済支援を通じて影響力拡大を試み続けるとし、「豪州は開発援助などで具体的な成果を上げ、信頼できるパートナーであることを証明する必要がある」と指摘した。 （ジャカルタ支局 作田総輝）