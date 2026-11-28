大阪市中央区南地のお茶屋「たに川」が12月12日に山本能楽堂で単独初公演「鶴の會」を開催。衰退する花街文化の復活と、5人の芸妓による伝統継承の取り組みを紹介します。

大阪市中心部・中央区南地（ミナミ）に現在1軒のみ残るお茶屋「 たに川 」（ 谷川恵 主人）は、12月12日に 山本能楽堂 （同区）にて単独初となる劇場公演「第1回 南地 たに川 鶴の會 （かい）」を開催する。同施設では現在5人の芸妓が舞踊や三味線などの芸を修練しており、衰退の一途をたどった南地のお座敷文化を将来世代へ引き継ぐ意図がある。 谷川恵 2代目主人は、この取り組みが大阪の新たな風物詩へと発展することを強く願っている。

大阪市にはかつて北新地、南地、新町、堀江の4大花街が栄えていたが、現在の観光地として知られる北新地と南地のみにお茶屋が数軒残るのみとなっている。昭和10年頃には約2000人の芸妓を擁して最盛期を迎えた南地において、現在唯一の存続店舗が「たに川」である。平成後期の約10年間は自前の芸妓を擁することができず、他の花街からの派遣芸妓に頼る苦しい状況が続いていた時期もあった。

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谷川恵氏は苦境の中でSNSを活用し南地の花街文化を積極的に発信した結果、令和時代に入り新たに志願する芸妓のデビューが続いた。新型コロナウイルス禍による宴席中止という危機を乗り越え、近年は客層の若返りや訪日外国人客（インバウンド）の増加などの需要に応えている。現在では舞踊を専門とする立方（たちかた）4人と、三味線や唄を担当する地（じ）方（かた）1人の計5人が活動している。

昨年秋、映画「国宝」で振り付けや舞踊指導を務めた舞踊家の谷口裕和さんを師匠に迎えたことが、団体運営における大きな転機となった。谷口氏は、のみ込みが早く踊りのレパートリーを増やしつつある5人の芸妓たちの技術向上のためにも「踊りの会を開催すべきだ」と強く促し、「鶴の會」開催の具体的な決定に至った。谷口氏は「大阪・南地の踊りや花街文化には大変深い価値がある。時代とともに衰退する中、5人の芸妓が存在することは極めて貴重だ。お座敷文化を残したいという願いに応え、お手伝いできれば光栄である」と語っている。

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公演では谷口氏が振り付けおよび舞台監修を担当し、第1部では祝儀舞の「松づくし」や大阪の四季を描いた「浪花の四季」など上方の伝統舞踊を披露する。第2部では四季折々にお座敷で愛されてきた小品をメドレー形式で上演する予定だ。谷川恵氏は「『浪花の四季』は素晴らしい作品だが、広く知られているとは言いがたい。これらの文化が消えずに残り、多くの人々に親しまれることを願っている」と強調している。

公演に出場する5人の芸妓は、それぞれ異なる経緯でこの道を選んだ。中学時代のドキュメンタリー番組をきっかけに志したまり鶴さん、祖母の影響で着物を愛してきた千鶴さん、幼少期から踊りを好んだ福鶴さん、修学旅行で舞妓に魅力を感じた富鶴さん、特技の三味線を活かしたいと願うおり鶴さんである。彼らは「大阪でも芸妓が精進していることを、この公演を通じて知ってもらいたい」と語っている。

公演後にはトークセッションも計画されており、進行役には元NHKアナウンサーで古典芸能解説者の葛西聖司氏が務める。葛西氏は南地の花街文化について紹介を行う予定で、南地再興への熱意に共感が広がっており、チケットはすでに完売している状態だ。間近に迫った公演に向けて稽古に励む5人を谷川恵氏は、「ここ南地で芸妓が増え、劇場公演を行うのが私の夢の一つだった」と振り返り、京都の「都をどり」や「鴨川をどり」のような恒久行事として定着することを期待している。

立命館大学の加藤政洋教授（人文地理学）は、江戸時代初期に道頓堀川開削に伴う芝居小屋の増加で形成された南地は、戦災や社会構造の変化により衰退したと指摘する。戦前の昭和初期には全国に約600カ所存在したと推定される花街は、戦災の規模や都市空間の違いにより京都と大阪でその運命が分かれた。京都は戦災が少なく街並みが残ったのに対し、大阪は大火や空襲で多くの花街が焼失し、戦後の復興過程で道頓堀などの繁華街やビジネス街へと変貌を遂げた。

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夜の飲食・娯楽文化が多様化する中で役割を終えた花街に対し、加藤教授は「たに川は、お座敷遊びを含む遊興空間の系譜や、南地の『場所の記憶』を現代に継承する貴重な存在だ。消えゆく大阪の花街文化の中で生まれた新しい動きとして注目したい」と評価している。この公演は、歴史的経緯を持つ南地の文化的価値を再確認する重要な機会となるだろう。