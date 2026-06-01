南国リゾートブッフェ～沖縄&ハワイ～開催 ストリングスホテル名古屋で夏の味覚を堪能

ストリングスホテル名古屋のブッフェレストラン「シェフズ ライブ キッチン」では、2026年7月1日から8月31日までの期間限定で『南国リゾートブッフェ～沖縄&ハワイ～』を開催。ヘルシー・ビューティー・フレッシュをテーマに、沖縄とハワイの多彩な料理をライブキッチンで提供。家族連れやグループで楽しめる夏の特別ブッフェ。

ストリングスホテル名古屋 （愛知県名古屋市中村区）内の ブッフェ レストラン「シェフズ ライブ キッチン」は、2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間限定で、『南国リゾート ブッフェ ～沖縄&ハワイ～』を開催します。

ヘルシー（健康）、ビューティー（美しさ）、フレッシュ（新鮮）をテーマに、ライブキッチンから提供されるできたての料理が魅力です。 夏休みやお盆など家族が集まる機会や、暑気払い・納涼会が多いこの季節に、老若男女・親子3世代で沖縄の郷土料理とハワイアングルメを存分にお楽しみいただけます。 会場のシェフズ ライブ キッチンは、ガラス越しに調理が見えるオープンキッチンで、出来上がる瞬間の香りや音も楽しめるのが特徴。 特別な夏のひとときを演出します。

ブッフェの目玉は、オリジナルバーガーを自由に作れる「バーガーステーション」と、柔らかな和牛もも肉のステーキにレモンバターソースを合わせた「ハワイアンプレート」（オプション）です。 さらに、沖縄とハワイの食文化が融合した多彩な料理が並びます。 沖縄からは、プチプチ食感の海ぶどうと生もずく、ミミガーの酢味噌和え、皮付き肉をじっくり煮込んだラフテー、スパム入りゴーヤチャンプルー、自分好みの具材で仕上げる沖縄そばをご用意。

ハワイからは、ガーリックシュリンプ、鶏の旨味が染み込んだチキンロングライス、サーモンと野菜を細かく刻んだハワイアンロミロミサーモン、甘じょっぱいハワイアンパイナップルピッツァ、魚介のポキ丼風チラシ寿司が登場。 和食コーナーではお寿司や天麩羅もあり、金曜から日曜・祝日にはチキンナゲットやミニアメリカンドックなどのキッズメニューも充実。 家族みんなで楽しめるラインナップです。 スイーツは、人気の桃を使ったショートケーキやパンナコッタ、濃厚なマンゴームース、ココナッツムース、グァバのジュレなど種類豊富。

アイスクリームコーナーでは、沖縄で愛されるブルーシールの「塩ちんすこう」と、パイナップルアイスにソーダシャーベットを合わせた「ブルーウェーブ」の2種が登場し、自由にトッピングやソースをかけてアレンジ可能。 パンケーキコーナーでは次々と焼き上がるパンケーキを、ホイップクリームやフルーツと共に楽しめます。 開催時間はディナータイムの17時から21時（土日祝は21時30分まで）、最終入店はそれぞれ19時30分と20時。 この夏、南国気分を味わいながら、沖縄とハワイの美食を堪能する絶好の機会です





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