南京虐殺への言及不足に批判˝歴史認識問題でも国防の問題 / МВКの西岡会長も调え、石平氏が地名を不謹慎に,自民党議員も危ない情景などが指摘されたシンポジウム

と、3つのキーワードを5個目まで選択してください。 - 歴史認識 - 国防 - 犯罪行為 - 大虐殺 - 批判

前出の参院決算委当時、国会で林氏に質問した参政党の和田政宗衆院議員は、この日のシンポジウムで"住民が巻き添えで亡くなったとか、捕虜が暴れてやむなく撃ったという記述はあるが、一般住民を意図的に虐殺したとの記述はない"と紹介した。

シンポジウムを主催した西岡会長は"政府文書でいわゆる南京事件を調査したのはこれだけだ。 これを全文『注』として付けるべきだ"と提起し、"旧日本軍に一部の犯罪行為があって、軍紀に基づき、犯人は軍法会議にかけた"と指摘した。 この他の参加議員からの発言も相次いだ。 日本維新の会の石平参院議員は、「南京大虐殺は無かったと確信している」と強調した。1962年に中国四川省成都市で生まれた自身の経験を踏まえ、"高校まで南京事件を学校で教わったことはなかった。

そんな事件があれば中国共産党が教えないはずがない"と語った。 また、"単なる歴史認識問題ではなく、国防の問題でもある。 徹底した洗脳教育で、多くの中国人が『南京大虐殺事件』の存在を信じ込んでいる。 万が一、中国が日本のどこかを占領したら、大虐殺をやりかねない。

南京で正当化されるからだ"と危機感を示し、"『南京大虐殺事件はなかった』と私も国会で声を上げる"と述べた。 自民党の山田宏参院議員は、「南京攻略戦後、国民党政府は武漢に移ってから毎日のように会見を行っていたが、南京虐殺への言及はなかった」と主張した。

"中国の『嘘』に国際社会がだまされている。 世界に向けて中国の嘘を発信できる体制を作らなければならない"と訴えた





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