南サウサンプトンの警察官が被害者のノバクさんに人種差別発言をしたという映像が公開され、激しい怒りが広がっている。事件は、南サウサンプトンを中心とする英国の南部で、人種差別や極右主義の問題が深刻な状況にあり、住民の間で激しい議論が行われている。

南サウサンプトン のサウザンプトン刑事法院で開かれたビクラム・ディグワ被告の公判の場で、 警察官 が被害者のヘンリー・ ノバクさん を刺された直後に手錠をかけた映像が、2日になって判決の翌日に公開され、 南サウサンプトン の住民から 激しい怒り が広がっている。

ディグワ被告は、刃渡り21センチの儀礼用のナイフでノバクさんを刺殺したとして、終身刑に処された。 事件は、白人学生がシーク教徒に刺された被害者の白人学生が、警察に手錠をかけられた上、加害者に人種差別発言をしたというぬれぎぬを着せられて死んでいく映像が2日に公開され、激しい怒りが広がっている。 警察に対する抗議デモが行われ、一部が暴徒化し機動隊にレンガを投げつけるなどの暴動に発展した。 警察のボディーカメラの映像には、致命傷を負って横たわる被害者のヘンリー・ノバクさん（18）が警察官に対して「息ができない」と何度も訴える姿が映っている。

この事件には極右が便乗し、事件が起きた南部サウサンプトンの集会で演説した著名な極右活動家トミー・ロビンソン氏は、警察が白人を「2級市民」として扱っていると主張した。 サウザンプトン刑事法院は1日、刃渡り21センチの儀礼用のナイフでノバクさんを刺殺したとして、ビクラム・ディグワ被告（23）に終身刑を言い渡し、仮釈放が可能になるまでに服役しなければならない最低拘禁期間を21年に設定した。

公判中に上映された映像には、警察がディグワ被告の主張を受け入れ、ノバクさんを救護するどころか、「刺されて息ができない」という懇願を無視して手錠をかける場面が映っている。 事件は、南サウサンプトンを中心とする英国の南部で、人種差別や極右主義の問題が深刻な状況にあり、住民の間で激しい議論が行われている。 南サウサンプトンは、英国南部の港町で、人口約1万5000人の小さな町である。 サウザンプトン刑事法院は、事件の際に警察が不適切な対応をしたとして、警察庁長官に警視庁長官を指名するなど、厳重な処分を下した。

事件の際、警察官が被害者のノバクさんに人種差別発言をしたという映像が公開されたことで、住民の間で激しい怒りが広がっている。 事件の際、警察官が被害者のノバクさんに人種差別発言をしたという映像が公開されたことで、住民の間で激しい怒りが広がっている。 事件は、南サウサンプトンを中心とする英国の南部で、人種差別や極右主義の問題が深刻な状況にあり、住民の間で激しい議論が行われている。 南サウサンプトンは、英国南部の港町で、人口約1万5000人の小さな町である。

サウザンプトン刑事法院は、事件の際に警察が不適切な対応をしたとして、警察庁長官に警視庁長官を指名するなど、厳重な処分を下した。 事件の際、警察官が被害者のノバクさんに人種差別発言をしたという映像が公開されたことで、住民の間で激しい怒りが広がっている。 事件の際、警察官が被害者のノバクさんに人種差別発言をしたという映像が公開されたことで、住民の間で激しい怒りが広がっている





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