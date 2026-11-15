卓球W杯女子シングル決勝：橋本星男vsチュ・ジョンヒ、ダブルス日本勢決勝進出

14日に準決勝が開催された卓球W杯女子シングルスで、橋本星男選手が平野美宇選手を下し、チュ・ジョンヒ選手と決勝進出を果たした。女子ダブルスでも日本勢2組が決勝に残る快挙を見せた。

14日に開催された 卓球W杯 女子シングルス 準々決勝および準決勝において、日本代表の 橋本星男 選手がブラジルのB.タカハシ選手をゲームカウント3対0でストレート撃破し、見事4強入りを決めました。同時に 平野美宇 選手も中国20歳の若手選手である縦歌曼選手をゲームカウント3対2で競り落とし、橋本選手との対戦枠を勝ち取りました。

橋本vs平野 準決勝の熱戦

この2人の日本勢が激突した準決勝は、平野美宇選手がゲームカウント1対2の第4ゲームで4度のマッチポイントを粘り強くしのぎ出し、試合を長引かせました。しかし、橋本星男選手がゲームカウント3対1で勝利し、決勝進出を決めました。橋本選手の接戦での強さが際立つ展開となりました。

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対抗ブロック 赤江とチュの対戦

反対ブロックでは、赤江夏星選手が日本人対決の芝田沙季選手をゲームカウント3対0で下し、決勝進出を目指しました。赤江選手は準決勝で韓国のチュ・ジョンヒ選手と対戦しましたが、ゲームカウント0対3で敗退しました。これにより、決勝は橋本選手とチュ・ジョンヒ選手の対戦が決まりました。過去国際大会では橋本選手の2勝1敗と優位に立つ橋本選手ですが、今年は5月のコンテンダー・ラゴス大会で勝利しており、今大会でもその強さを発揮できるかが焦点です。

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女子ダブルス 日本勢2組が決勝へ

女子ダブルスでは、日本勢2組が決勝に進出する快挙を見せました。シングルスでベスト4入りした平野美宇選手は、木原美悠選手とのペアで出場し、14日の準決勝ではフランスペアを下して決勝に勝ち上がりました。この2人のペアは9月の国際大会で3週連続優勝を飾るなど、圧倒的な強さをみせており、日本の連覇を期待させる活躍となっています。

決勝進出 大会最終日の注目

女子シングルス、女子ダブルスともに大会最終日である15日に決勝が行われます。シングルスでは、橋本星男選手対チュ・ジョンヒ選手の対決が注目を集めています。過去の実績や昨年の勝利を背景に、橋本選手が優勝に近づけるか、それともチュ・ジョンヒ選手が雪辱を果たすか、熾烈な試合が期待されています。また、女子ダブルスでは日本勢同士の対決となり、日本代表の連覇がかかる重要な一戦となります。観客やファンの期待が高まる中、15日の決勝戦で日本の卓球界がどのように歴史を刻むかが注目されます。