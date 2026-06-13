卓球金メダリストの父を持つ16歳アマチュア・劉宇婕、国内ツアーで決勝ラウンド進出

中国の16歳アマチュア・劉宇婕が日本女子ゴルフツアーで通算6アンダーの15位で予選通過。父は卓球五輪金メダリストの劉国梁。将来の親子金メダルを目標に掲げる。

中国の16歳アマチュア ゴルフ ァー、 劉宇婕 （リュウ・ユジ）が日本女子 ゴルフ ツアーの大会で見事なプレーを披露し、決勝ラウンド進出を決めた。 彼女は4バーディー、2ボギーの70で回り、通算6アンダーの15位で予選を通過。

父は卓球のレジェンドであり、1996年アトランタ五輪金メダリストの劉国梁（リュウ・コクリョウ）氏（50）。 会場には父の姿もあり、厳しくも優しい視線を送りながら娘の活躍を見守った。 劉宇婕は「2日間楽しく回れている。 日本のプロやこのコースから学ぶことがたくさんある」と笑顔で語った。

後半に2つのバーディーを奪う粘り強さを見せ、将来のプロ入りと親子での五輪金メダルという大きな夢を描いている。 劉国梁氏は卓球界の偉大な選手であり、引退後も中国ナショナルチームの総監督として数々のタイトルをもたらし、中国卓球協会会長も務めた。 五輪、世界選手権、W杯の全てを制した「大満貫」を達成した数少ないレジェンドの一人だ。 そんな父の影響もあり、劉宇婕は3歳半でゴルフを始めた。

幼い頃から様々なスポーツを経験し、ピアノも習ったが、最終的に選んだのはゴルフだった。

「ゴルフが一番自分に合っていた。 外でプレーできるし、旅もできるし、いろんな人に会えるから」と理由を語る。 両親は「やりたいことをサポートするよ」と優しく背中を押してくれたという。 劉宇婕の身長は166センチで、飛距離はキャリーで255ヤードを誇る。3月の米ツアー、ブルーベイLPGAでは12位に入るなど、将来性は抜群だ。

幼稚園からインターナショナルスクールに通い、流暢な英語を操る彼女は、プロゴルファーとして活躍することを目標に掲げる。

「五輪は一番大きな大会の一つで、4年に1回しか開催されない。 国を代表してプレーすることは素晴らしい。 でもまずはそれに参加できるようにならないといけない」と冷静に話す。 伸びしろの塊である16歳は、さらなる成長を見据えている。

今回の大会では2位スタートの桑木志帆が8バーディー、1ボギーの65をマークし、15アンダーの単独首位に浮上するなど、ハイレベルな戦いが繰り広げられている。 劉宇婕の今後の活躍に注目が集まる





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