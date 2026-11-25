卓球女子の石川佳純さんが２５日、自身のＳＮＳで結婚を発表した。 公式インスタグラムには「いつも応援してくださっている皆さまへ 石川佳純」として直筆サインの入った文章の画像を掲載。「私事ではございますが、このたび、かねてよりお付き合いしている...

卓球女子の石川佳純さんが結婚 ＳＮＳで発表「彼と過ごす日々の中で、これからの人生を共に歩んでいきたいと思いました」と報告 五輪３大会連続メダリスト公式インスタグラムには「いつも応援してくださっている皆さまへ 石川佳純」として直筆サインの入った文章の画像を掲載。

「私事ではございますが、このたび、かねてよりお付き合いしている方と結婚いたしました。 彼と過ごす日々の中で、これからの人生を共に歩んでいきたいと思いました」などと記した。

Also read 【株式会社CIO】Amazonで開催される「Amazon ブラックフライデー」対象商品 第3弾を発表！CIO大人気のシリコンケーブル等が特別価格で登場！

「まだまだ未熟な２人ですが、どんな時も支え合い、笑顔溢れる家庭を築いていけたらと思います。 温かく見守っていただけますと幸いです」と続けた。

Advertisement

「そして、幼い頃より私を支えてくださった方々に、改めて心から感謝の気持ちでいっぱいです。 これからも卓球をはじめ、スポーツの魅力を伝えられるよう精進いたします」と結んだ。 ◇石川佳純（いしかわ・かすみ）１９９３年２月２３日、山口市出身。７歳のとき両親の影響で卓球を始めた。 全日本選手権はシングルスで５度優勝。

五輪は１２年ロンドン大会で団体銀メダルを獲得し、シングルスは４位。１６年リオデジャネイロ大会は団体銅メダル。２１年東京五輪では日本選手団の副主将を務め、団体では３大会連続の表彰台となる銀メダルを獲得した。２３年５月に現役を引退した。