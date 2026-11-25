東京五輪など3大会連続メダリストの卓球女子、石川佳純選手が25日、公式インスタグラムを通じてかねてよりお付き合いしていた方との結婚を発表した。後輩の平野美宇選手や元盟友の平野早矢香選手など卓球関係者から祝福の声が上がっている。

卓球女子で五輪３大会連続メダリストの 石川佳純 さん（３３）が２５日、自身の公式インスタグラムで結婚を発表した。 お相手は「かねてよりお付き合いしている方」と説明。

“かすみう”ペアとしても戦った後輩の平野美宇や、ロンドン五輪の団体で銀メダルを獲得した盟友の平野早矢香さんなど、卓球仲間から祝福の声が集まった。 石川さんは「いつも応援してくださっている皆さまへ」と題した文書をインスタグラムにアップ。

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「私事ではございますが、このたび、かねてよりお付き合いしている方と結婚いたしました」と結婚を報告。 「彼と過ごす日々の中で、これからの人生を共に歩んでいきたいと思いました」と喜びをつづった。 そして「まだまだ未熟な2人ですが、どんな時も支え合い、笑顔溢れる家庭を築いていけたらと思います。 温かく見守っていただけますと幸いです。

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そして、幼い頃より私を支えてくださった方々に、改めて心から感謝の気持ちでいっぱいです。 これからも卓球をはじめ、スポーツの魅力を伝えられるよう精進いたします」とメッセージを寄せた。 卓球界は祝福に包まれた。 ダブルスで石川さんと「かすみう」ペアを結成し、ライバルでもあった五輪２大会団体銀メダルの平野美宇は「おめでとう御座います」とハートの絵文字。

石川さんのインスタグラムのコメント欄に即レスし、仲の良さをうかがわせた。 １２年ロンドン五輪女子団体メンバーで、石川さんと共に銀メダルを獲得した盟友の平野早矢香さんもコメント欄に「佳純～！！！ おめでとう お祝いしなきゃ」と興奮が止まらず。 自身のインスタグラムでも、手で作ったハートマークを添えて「佳純おめでとう」と何度も祝福した。 ロンドン五輪の団体は早矢香さんと石川さん、福原愛さんの布陣で臨み、史上初の銀メダルを手にした。