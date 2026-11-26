卓球女子の長崎美柚選手が、石川佳純さんの結婚発表を祝福しました。チームメートとして過ごした日々や人柄への感謝を語り、今も続く尊敬の念を示しています。

卓球女子の 長崎美柚 選手（ 木下グループ ）が２６日、都内で取材に応じ、２５日に結婚を発表した 石川佳純 さんを祝福しました。長崎選手は、ノジマＴリーグの 木下アビエル神奈川 でチームメートとしてともに戦ってきた先輩の結婚について、笑顔で喜びを語っています。

長崎選手は、石川さんの結婚の知らせを聞いたときの驚きを率直に述べました。二人がチームで一緒にプレーしていた時期から、結婚について話題にすることもあったといい、長崎選手は、そうした話を覚えていたからこそ、今回の発表をうれしく受け止めたと説明しています。

Also read NVIDIAが高性能GPUを「拠点はアメリカにあるが実態は中国企業に支配される子会社」に優先販売していた

石川佳純さんの結婚発表に寄せた長崎美柚の祝福

長崎選手は、石川佳純さんの結婚を本当にうれしい出来事として受け止めていると話しました。驚きと喜びが同時にあったことを、率直な言葉で伝えています。

長崎選手にとって石川さんは、チームメートであると同時に長く仰いできた先輩です。同じチームでプレーした時間が、結婚という節目を心から祝う気持ちにつながったことがうかがえます。

Advertisement

祝福の言葉には、普段からの親しい関係がにじんでいました。長崎選手は、かつて一緒に戦った仲間として、石川さんの新しい門出を素直に喜ぶ姿勢を示しています。

左利きの先輩として憧れた石川佳純との出会い

長崎選手にとって石川さんは、同じ左利きで憧れの存在でした。小さい頃からクラブのコーチたちに佳純ちゃんのようになりなさいと言われてきたと振り返っています。

長崎選手は、１５歳だった１８年の世界卓球団体戦で日本代表にともに選ばれ、石川さんと出会ったといいます。左利きという共通点もあり、石川さんにかわいがってもらったと話しています。

長崎選手は、石川さんが普段からたわいもない話をしてくれたことや、卓球のアドバイスをくれたことに触れ、本当に大好きな先輩だと語りました。競技者としての助言と、日常の気さくな会話の両方が、長崎選手にとって大切な記憶になっているようです。

長崎選手は、選手としてともに過ごした日々が自分の財産になっていると述べました。石川さんのプレーが好きだと話す一方で、人柄にも深い敬意を示しています。

Advertisement

長崎選手は、石川さんに出会えたことが今の自分の考え方に影響していると説明しました。強いだけでなく、本当に強い人は思いやりや気遣いもできると気づかされたといい、その学びを感謝の言葉として口にしています。

引退後も尊敬を集める石川佳純の現在地

石川佳純さんは２３年５月に現役を引退した後、メディアでのキャスターなど幅広い分野で活躍しています。長崎選手は、引退後も別のステージで活躍する姿を見て、すごいと感じていると語りました。

長崎選手は、テレビなどで石川さんの姿を見るたびに、うれしい気持ちになると話しています。競技から離れてもなお第一線で活動を続けていることへの敬意が、その言葉から伝わります。

長崎選手は、変わらぬ尊敬の念を込めて先輩の歩みを見守っている姿勢を示しました。現役時代の関係が、引退後もそのまま続いていることがうかがえる取材となりました。

今回の取材で長崎選手が示したのは、結婚という私生活の節目を祝う気持ちと、競技者として尊敬してきた石川さんへの変わらぬ思いです。左利きの先輩として憧れ続けた存在が、新しい人生の一歩を踏み出したことを、長崎選手は心から喜んでいます。