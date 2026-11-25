卓球女子で五輪３大会連続メダリストの石川佳純さん（３３）が２５日、自身の公式インスタグラムで結婚を発表した。お相手は「かねてよりお付き合いしている方」と説明。五輪では３大会連続でメダリストに輝き、２

卓球女子で五輪３大会連続メダリストの石川佳純さん（３３）が２５日、自身の公式インスタグラムで結婚を発表した。 お相手は「かねてよりお付き合いしている方」と説明。 五輪では３大会連続でメダリストに輝き、２３年５月の現役引退後は スポーツ キャスターとして活躍した石川さん。

スポーツ界から祝福の声が集まった。 石川さんは「いつも応援してくださっている皆さまへ」と題した文書をインストールにアップ。

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「私事ではございますが、このたび、かねてよりお付き合いしている方と結婚いたしました」と結婚を報告。 「彼と過ごす日々の中で、これからの人生を共に歩んでいきたいと思いました」と喜びをつづった。 そして「まだまだ未熟な2人ですが、どんな時も支え合い、笑顔溢れる家庭を築いていけたらと思います。 温かく見守っていただけますと幸いです。

そして、幼い頃より私を支えてくださった方々に、改めて心から感謝の気持ちでいっぱいです。 これからも卓球をはじめ、スポーツの魅力を伝えられるよう精進いたします」とメッセージを寄せた。 コメント欄には祝福のメッセージが殺到。 卓球の五輪２大会団体銀メダルの平野美宇は「おめでとう御座います」とハートの絵文字をつけた。

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石川さんの先輩であり盟友の、１２年ロンドン五輪女子団体銀メダリスト・平野早矢香さんも「佳純～！！！ おめでとう お祝いしなきゃ」と興奮が止まらず。 元競泳日本代表の入江陵介さんは「おめでとう！！！！ 」と興奮気味にビックリマークを連打した。

ソフトバンクや米大リーグのマリナーズ、ブルージェイズなどでプレーし、現在はＢＣリーグ栃木所属の川﨑宗則も「チェスト」とコメント。 パラリンピックで計４度の金メダルを獲得し、４大大会全制覇を合わせた生涯ゴールデンスラムを誇る、車いすテニスの元世界王者・国枝慎吾さんも「おめでとう」と祝福した。 サッカー元日本代表ＭＦの柿谷曜一朗さんは、拍手の絵文字を３つつけて返信した。