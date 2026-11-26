Atsuko Aoyama [東京 ２６日 ロイター] - ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円 午後３時現在 159.15／159.19 1.0960／1.0961 174.44／174.49 午前９

午前９時現在 159.20／159.22 1.0969／1.0971 174.64／174.69午後３時のドル／円は、前日ニューヨーク市場終盤に比べてほぼ横ばいの１５９円前半で推移している。

米国の感謝祭の休場を控えて積極的な取引は手控えとなり、値幅３０銭強の狭いレンジで小動きが続いた。 日銀の田村直樹審議委員の発言をタカ派と捉える向きも多いが、想定内として反応は限られた。 田村委員は山梨県金融経済懇​談会後の記者会見で、「物価上振れリスクが顕在化する確度が高まれば、まず利上げの頻度を引き上げ、それでもなお物価が上振れていくリスクが残るようなら利上げ幅を拡大していくことになるのではないか」などと述べた。 また既往の利上げ影響は「３カ月で判断がつく場合もある」とした。

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日銀は９月の金融政策決定会合で利上げを実施している。 市場では予想通りのタカ派との評価が聞かれた。