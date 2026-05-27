千葉雄喜「Mahiiya」ミュージックビデオでタイ観光をデジタルプロモーション

タイ政府観光庁とワーナー・ミュージック・ジャパンが提携し、千葉雄喜の新曲「Mahiiya」ミュージックビデオを活用したタイ観光のデジタルプロモーションを開始。バンコクのローカルスポットで撮影された映像はSNSで配信され、約1,500万インプレッションを見込む。

タイ国政府観光庁（TAT）は、ワーナー・ミュージック・ジャパンと協働し、日本人ラッパー 千葉雄喜 （ちば ゆうき）氏が新たに発表したシングル「 Mahiiya 」のミュージックビデオを、タイ観光の新たなプロモーションツールとして活用する取り組みを開始した。

この楽曲は、カナダ出身のトッププロデューサーMurda Beatz（マーダー・ビーツ）との共同制作で、日常のさまざまな出来事を軽やかに受け流す姿勢を表現した爽快なナンバーとなっている。 タイトルに込められた「Mahiiya（まあ、いっか）」というフレーズは、タイ語の「マイペンライ」（気にしない・大丈夫）と響き合い、タイ人特有のおおらかさや旅先でのリラックスした精神性を象徴するものとして位置付けられた。 TATはこの言語的・感情的な共鳴を活かし、国内外の旅行者に対し、タイの多様な文化と人々のゆとりある暮らしを音楽と映像を通じて発信することを目指す。

ミュージックビデオのロケーションは、観光客向けの定番スポットではなく、バンコク市内に点在するローカルな場所が選ばれた。 具体的には、サイタイマイ市場（サイタイ・マイ市場）の活気ある屋台街、バーンケー区にある築100年以上の歴史を持つ運河沿いのコミュニティ・クロン・ラチャモン・トリ地区、そして静寂と荘厳が調和したワット・ラーチャオーラサーラーム（Wat Ratchaorasan）といった、観光地化されていないエリアで撮影された。

これらのシーンは、バンコクの日常風景をリアルに映し出すと同時に、旅行者に対して「市場のにぎわい」「古い運河の風情」「寺院の神聖さ」といった新たな体験を提案し、観光客が表層的な観光名所だけでなく、地域住民との交流を楽しめるよう促す狙いがある。 完成した映像は、YouTube、Instagram、TikTokといった主要なSNSプラットフォーム上で、千葉雄喜さんとワーナー・ミュージック・ジャパンの公式チャンネルを通じて配信される。

配信開始から約1,500万インプレッションの獲得が見込まれ、同時にタイ観光局はデジタル広告やハッシュタグキャンペーンを併用し、視聴者をタイ旅行情報へと誘導する計画だ。 千葉雄喜さんは、直近でリリースしたシングル「Annyeonghaseyo（アンニョンハセヨ）」がTikTokで4,000万回以上再生され、1日あたり約10万回のストリーミングを記録するなど、国際的な注目を集めている実績を持つ。 この勢いを利用して、音楽と旅行という二つの領域を結び付け、タイの観光イメージを世界に広げることが期待されている





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