千葉翔也、新作EP『Invention』と『Lucky』ミュージックビデオを同時リリース、全国ツアーも決定

シンガーソングライター山崎あおいが作詞、コアラモード.小幡康裕が作曲・編曲を手掛けた新曲『Lucky』とミュージックビデオを公開。清涼感あふれるポップサウンドと幸運をテーマにした映像が話題に。さらに、テーマは『発明』の新作EP『Invention』をリリースし、初回限定盤には映像特典M‑CARDやフォトカードが同梱。全国ツアー『Shoya Chiba Oneman LIVE TOUR Our Invention』は神戸と東京で開催され、チケットはEP同梱の応募券で先行抽選が行われる。

本楽曲は、シンガーソングライターとして知られる山崎あおいが作詞を手掛け、コアラモード. の小幡康裕が作曲・編曲を担当した作品である。 小幡康裕は昨年9月に 千葉翔也 の1stライブでキーボードやバンドマンスターを務めた経験があり、その実績が楽曲に鮮やかな彩りを加えている。

楽曲は清涼感あふれるポップサウンドに仕上げられ、タイトルが示す通り「Lucky」に掛けた前向きな言葉選びが随所に散りばめられ、聴き手に幸福感とエネルギーを届ける一曲となっている。 歌詞の中では、偶然の出会いや小さな幸運が積み重なる様子が描かれ、聞くたびに新たな発見があるような構成が特徴だ。 さらに、楽曲に合わせて公開されたミュージックビデオ「ラキめけ」では、千葉翔也が「幸運の女神」としてアンラッキーな主人公を導くストーリーが展開され、映像と音楽が一体となって物語性を高めている。

ビデオの中ではバンドメンバーが千葉の街並みに時折登場し、作品全体に地域色と温かみを付加。 千葉のアーティスト活動に関する小ネタが散りばめられ、ファンは映像の隅々までチェックしたくなる仕掛けが随所に施されている。 新作EP『Invention』は、千葉翔也がアーティストとして更なる進化を遂げたことを示す作品であり、タイトルが示す通り「発明」をテーマにした5曲の新録トラックが収録されている。 各楽曲は、インスピレーションの閃きを具現化したような斬新なメロディと、山崎あおいの繊細な詞が融合し、リスナーに新しい音楽体験を提供する。

特にリード曲となる楽曲は、ポップスとロックの要素を巧みにブレンドし、ライブパフォーマンスでも高揚感を生む構成となっている。 初回限定盤には、CD本体に加えてリード曲のミュージックビデオとメイキング映像、さらに5月10日（日）に開催された『SHOYA CHIBA 2nd FAMILY SESSION～大運動会 Game On! ～』のメイキング映像が収められたM‑CARDが同梱されている。 さらに、恒例となったフォトカードも封入特典として同梱され、ファンが手に取りたくなるような豪華パッケージが実現している。

販売は複数のチャネルで展開され、WEBショップのKING RECORDS STOREでは初回限定盤CDとアクリルスタンド、バラエティ映像が収められたM‑CARDの限定セットが販売中である。 アニメイト限定では、ミニフォトスタンドが付属したセットが提供され、KING RECORDS STORE限定のM‑CARDは初回限定盤とは別仕様となっているため、コレクターズアイテムとしての価値が高い。 さらに、今回のEPリリースに合わせてライブツアー『Shoya Chiba Oneman LIVE TOUR Our Invention』が発表された。

ツアーは8月23日に神戸、8月30日に東京の計2公演が予定され、チケットの最速先行は『Invention』初回生産分に封入された応募券から抽選で応募できる仕組みとなっている。 初の全国ツアーとなる今回の公演は、EPの楽曲を生で体感できる貴重な機会であり、ファンはぜひ見逃さないようにスケジュールを確保したい





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千葉翔也 Invention Lucky ライブツアー M‑CARD

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