千葉県に愛犬と泊まれる新ホテル「オールドルーキーサウナホテル木更津金田」がオープン

東京湾アクアライン経由で東京都心から約1時間、羽田空港からはわずか30分の距離にある千葉県木更津市に、愛犬とともに宿泊できる新しいホテル「オールドルーキーサウナホテル木更津金田」が誕生します。

千葉県 木更津 市に、愛犬と宿泊できる 新しい ホテル 「オールドルーキー サウナ ホテル 木更津 金田」が誕生します。 東京湾アクアライン 経由で東京都心から約1時間、羽田空港からはわずか30分の距離にあるこの ホテル は、三井アウトレットパーク 木更津 や潮干狩りが楽しめる金田みたて海岸など、愛犬と一緒に楽しめるスポットが数多く点在する好立地です。 ホテル のオープンを記念して、愛犬と泊まれる客室が新設されました。この客室はジュニアスイートルームで、小型犬(体重10kg以下)2匹まで、追加料金なしで一緒に宿泊できます。ただし、法律に基づいた予防接種を受けていることやペット用オムツを着用するなど、愛犬同伴利用規約の内容を満たしていることが条件となります。\この ホテル を運営する会社は、2001年に設立され、2006年には東証マザーズ、2020年には東証一部、そして2022年には東証プライム市場に移行するなど、着実に成長を続けています。会社は、「全世界に『なにこれ すげー

こんなのはじめて』を届け、すべての人の可能性をひろげる『人儲け』を実現する。」というパーパスを掲げ、アプリ・Webの包括的なマーケティングを支援する広告事業、テクノロジーを駆使して新しい広告表現や広告効果最大化を実現するアドプラットフォーム事業、ライフスタイル事業、DX事業など、様々な事業を展開しています。日本を始め、アジアを中心とした海外にも事業を拡大しています





PRTIMES_LIFE / 🏆 39. in JP このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

ホテル 木更津 愛犬 宿泊 新しい サウナ 東京湾アクアライン 千葉県

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

蒲生四丁目に子育てと仕事を楽しく両立できるコワーキングスペース「いいオフィス蒲生四丁目 by Office with U 」がオープン蒲生四丁目に子育てと仕事を楽しく両立できるコワーキングスペース「いいオフィス蒲生四丁目 by Office with U 」がオープン 株式会社いいオフィスのプレスリリース

続きを読む »

ジャイアンツタウンスタジアムにハンバーガーショップ「G×DOMDOM(ジー・ドムドム)」がオープンジャイアンツタウンスタジアムにハンバーガーショップ「G×DOMDOM(ジー・ドムドム)」がオープン 株式会社よみうりランドのプレスリリース

続きを読む »

韓国発ドーナツ「BONTEMPS」静岡にオープン、絶大な人気を誇るクァベギの魅力とは静岡市に韓国発の人気ドーナツブランド「BONTEMPS」がオープン。見事なキャラメルとバターの組み合わせが特徴的な「クァベギ」が、多くの人の心を掴んでいる。さらに、期間限定でイチゴのトッピングが施された「メルティチョコレート」も登場し、バレンタインの贈り物にもおすすめとなっている。

続きを読む »

国内4店舗目となる「ゴジラ・ストア Daiba」オープン東京都の大崎にある「ゴジラ・ストア Daiba」がオープン。限定カラーフィギュアやフォトスポット、撮影スポットなどが用意され、オープン記念として「シン・ゴジラ」に登場したゴジラの限定グッズも販売される。

続きを読む »

金沢の里山に佇む、読書と温泉が楽しめるブックホテル、『滝亭』がオープン和と洋が調和したアンニュイな雰囲気のライブラリーや、地元の伝統工芸をふんだんに用いた客室、展望温泉風呂などが魅力のブックホテル。自然豊かな里山の静けさの中、読書と温泉で心身ともに癒される空間を提供する。

続きを読む »

不登校の子どもたちの居場所「マサラ楽縁」につぼ焼きいもを販売する「マサラ笑店」がオープン不登校の子どもたちの居場所になればと2023年春、新潟県三条市月岡の空き家に開設されたコミュニティースペース「マサラ楽縁(がくえん)」。そこに新たに「つぼ焼きいも」を販売する「マサラ笑店(しょうてん)」がオープンした。

続きを読む »