フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第6戦、NHK杯最終日は28日、東京都調布市の京王アリーナTOKYOで行われ、女子は第3戦覇者の千葉百音（木下グループ）が合計214.57点で2位となり、シリーズ上位6人、6組で争われるGPフ…

フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第6戦、NHK杯最終日は28日、東京都調布市の京王アリーナTOKYOで行われ、女子は第3戦覇者の千葉百音（木下グループ）が合計214.57点で2位となり、シリーズ上位6人、6組で争われるGPファイナル（12月10～12日、中国・重慶）進出を決めた。

日本勢のシリーズ6戦全勝はならなかった。 ◇ これまで経験したことのない重圧を背負って女子フリーに挑んだ千葉は、完璧に終えることはできなかった。 それでも大崩れすることなく滑り切り、銀メダルで3年連続となるファイナル進出の切符を獲得。

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「今のコンディションや状況を踏まえて、転んだ後に立て直して自分らしい滑りができたことは成長だ」とかみしめた。 冒頭のフリップ－トーループの連続3回転、さらに3回転サルコーと着実に決めたが、乗り切れなかった。 続く3回転ループで転倒。 後半は3回転フリップも、3連続ジャンプでも回転不足をとられた。