千葉百音 中国杯初優勝 右足首捻挫を乗り越えGP3勝目

千葉百音（木下グループ）が中国杯で初優勝を飾り、7月の怪我を克服してGP通算3勝目を記録。10月東京選手権の不振を経て、3年連続GPファイナル進出へ向けて好発進した。

21歳の 木下グループ 所属、 千葉百音 選手が 中国杯 で初優勝を果たした。彼女は6日に行われたショートプログラムで76.08点をマークし首位に立った後、フリーでも首位を維持して逃げ切り、総合首位での優勝を決めた。これは昨季のフィンランド大会以来となる GPシリーズ 通算3勝目であり、7月の右足首捻挫という大きな壁を乗り越え、新たな4年の始まりにおける重要な一歩を刻んだ。

怪我からの復調と勝利の仕組み

千葉選手の今季初となる国際大会での快挙は、苦難の末に手に入れた勝利であった。7月の練習中に右足首を捻挫したことで、約1カ月にわたり氷の上に乗ることができずにいた。これほど長時間、氷から離れていたことは彼女にとって初めてであり、身体の状態を戻すことが課題となっていた。8月中旬にようやく氷上練習を再開すると、10月の東京選手権で実戦復帰を試みた。

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しかし、復帰戦となった東京選手権のフリー演技では3度の転倒があり、8位にとどまった。総合でも4位に終わる結果となり、目の前のことに集中できる状態からはほど遠い状況が続いた。それでも彼女は、中国杯に向けて「バチバチに仕上げていけるように」と目標を定めた。直近の1か月間は、滑り切る体力を取り戻すためにフリーの曲を通し続けることに注力し、淡々と練習量をこなすことを意識することで、自信を取り戻してきた。

対戦相手への敬意と刺激

千葉選手が中国杯で勝利を掴む過程で、周囲の存在、特に競争相手からの刺激も重要な要素となった。今大会では、ロシアから個人の中立選手（AIN）として出場した22歳のアレクサンドラ・イグナトワ選手と対戦した。イグナトワ選手は22年北京五輪の銀メダリストであり、ジュニア時代からテレビで見てきた憧れの存在である。

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同じ試合で競い合うことになった際には緊張もあったが、千葉選手は「同じ試合に出られることがまずうれしい」と前向きな姿勢を示した。超高難度の4回転ルッツを演技に組み込むジャンパーであるイグナトワ選手との対戦を、自らの原動力に変換することができた。この競争相手の存在が、彼女自身の試合運びを強化する要因となったことは否定できない。

次戦NHK杯への展開と戦略

千葉選手は中国杯において、「自分の流れ、自分の試合にする」と心に決めて臨んだ。1カ月前の東京選手権で3度転倒したフリー演技とは異なり、今回は首位を最後まで守り切ることができた。この勝利は、彼女が今季直面した健康面の問題や、復帰戦での振るわなさといったネガティブな要素を払拭するものであり、GPシリーズを通じた成績向上への明確な根拠となった。

今後は第6戦となるNHK杯（27日から29日、東京）が次の目標となる。千葉選手はここで3年連続のGPファイナル進出を目指す。中国杯での初優勝と、怪我からの完全な復活を示すパフォーマンスは、次の舞台でのさらなる高みへの期待を高めるものであり、スケート界における注目選手の活躍として注目されるべき出来事であった。