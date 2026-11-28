「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（２８日、京王アリーナＴＯＫＹＯ） 女子フリーが行われ、ミラノ・コルティナ五輪４位で、ＳＰ首位の千葉百音（２１）＝木下グループ＝はフリー１３７・４５点、合計２１４・５７点の２位で、１２月のＧＰファイナル進出を...

千葉百音は２位でＧＰファイナル進出「最後まで自分の世界観を表現できた。 大きな成果」ループ転倒でシン・ジアに逆転許すも手応え 日本女子によるＧＰシリーズ完全制覇はならず女子フリーが行われ、ミラノ・コルティナ五輪４位で、ＳＰ首位の千葉百音（２１）＝木下グループ＝はフリー１３７・４５点、合計２１４・５７点の２位で、１２月のＧＰファイナル進出を決めた。

今季のＧＰシリーズは中井亜美、島田麻央が２連勝を飾っており、中国杯優勝の千葉を含め日本史上初となるＧＰシリーズ全６大会完全制覇が掛かっていたが、完璧な演技をみせたシン・ジア（韓国）に逆転を許し、惜しくも逃した。 ＳＰで今季ベストの７７・１２点で首位発進を決めた千葉。 フリー「月の光」にのって、３回転フリップ－３回転トーループに成功。 続く３回転サルコーも決めたが、３回転ループで転倒。

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それでも後半の３回転フリップを決めると、３回転ルッツからの連続ジャンプもなんとか踏ん張ったが、惜しくも優勝には届かなかった。 結果としては悔しいものになったが千葉は「ループの転倒は悔しいところはあるんですけど、自分に自信をもって演技することができた」とうなずき、「最後まで自分の世界観を表現することができた。 大きな成果だと思います」と、前を向いた。