Ｊ１千葉はホームで名古屋に１ー２で敗れ、勝利すれば昇格組として４連勝となる試合で逆転負けを喫した。後半は相手の圧力に屈し、セットプレーから勝ち越し点を奪われた。安井拓也選手は自分の実力不足を反省し、チームとして出足の速さを失ったことを指摘している。

Ｊ１千葉はホームで名古屋に１―２で敗れた。 勝てば２４年の東京Ｖ、町田以来の昇格組の４連勝だったが、リーグ直近５戦未勝利の相手に屈した。 後半４５分間は相手の圧を受け続ける展開となった。

流れを変えることができず、セットプレーから勝ち越し点を奪われて、逆転負けを喫した。 ＭＦ安井拓也は後半４５分間を「今日に関しては自分たちのやりたいことができた感じではないので、最低でも引き分けでも良かった。 やりたいことができない中でどう勝ち点を拾っていくかは大事」と振り返り、肩を落とした。

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「崩されたわけではないが、一瞬でやられてしまったことが良くない。 実際にそれで勝ち点を落としている試合は今までにもある」と安井が話すように、チームは相手の流れからの攻撃をＧＫスアレスを中心に耐えしのいでいた。 しかし、前半には体現していた「出足の速さ」が、後半は疲弊して運動量が落ちたことでマークが遅れ、一瞬の隙を突かれてミドルシュートを浴びて失点した。 自身は前半１６分に、１０月１１日の長崎戦（１△１）以来となる今季２点目を決めたが、「チームあっての個人。

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勝ちに持っていけなかったのは自分自身の実力不足」ときっぱりと責任を口にした。

「もう一度自分たちを見つめ直す試合になった」と、これまでのように反省を胸にして成長を続けていく。 （綾部 健真）