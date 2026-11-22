2027年3月29日に日本武道館で開催される千原ジュニアの座王 東西2大ライブツアー東京公演の出場者6人が発表された。笑い飯西田幸治、R藤本、ロングコートダディ堂前透、マユリカ阪本中谷、熊元プロレスの6人が出場する。

『 千原ジュニア の座王 東西２大 ライブツアー 』東京公演出場プレイヤー（C）カンテレ 2027年3月29日に開催される『 千原ジュニア の座王 東西2大 ライブツアー 』東京公演の出場プレイヤー6人が決定した。11月20日放送の『 千原ジュニア の座王』（毎週金曜深夜放送・関西ローカル）で発表された。

笑い飯・西田幸治、R藤本、ロングコートダディ・堂前透、マユリカ（阪本、中谷）、熊元プロレスの6人が出場する。

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“座王の鬼”こと西田は、バイク川崎バイクのギャグをもじり、「爆笑を、かっさらう、武道館で！ BKB ヒィーア！ 」とボケを交えて意気込んだ。 前回の武道館ライブ王者・堂前は「私は前の武道館で優勝をしました。

あなたは武道館で優勝したことがありますか？ え！ あるんですか！ すいません！

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失礼しました！ 」と実績とは裏腹なお茶目な一面をのぞかせた。 R藤本はおなじみのアニメ『ドラゴンボール』のキャラクター・ベジータに扮し「フン、早くも2回目か…。 こいつは全方向のお笑い戦闘力が試される、まさに笑いの“天下一武道会”だ。

前回の武道館では最多戦闘数を誇った、オレさまの活躍目に焼き付けるがいい。 次こそオレがNo.1だ！ 」と宣言した。 コンビで登場するマユリカ。

阪本は「二回目の武道館『座王』です。 やったります。 まずはクローゼット漁って薄T探すとこからや。 グッズとして売られている薄Tが余っている件は知らないです」と自虐。

中谷は「誰も覚えていないとは思いますが、僕は一回だけ座王になったことがあります!! 二回目の座王の称号は、武道館でもらうつもりです！ よろしくお願いします!! 」と気合十分だった。 日程：2027年3月29日（月）17：00開場 / 18：00開演 @日本武道館