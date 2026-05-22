医療的ケア児の居宅介護の長時間利用が認められる事例

医療的ケア児の居宅介護の長時間利用が認められないケースが多くありました。しかし、今回の事例では、自治体の柔軟な対応と相談支援専門員さんの熱意によって、ご家族が切望していた『当たり前の家族の時間』を実現することができました。

これまで、娘の体をサポートしながら息子と遊ぶことができたが、ユースタイルのスタッフさんが娘の体をサポートすることで、私と息子、そして娘の三人で遊ぶことが出来るようになった。

スタッフさんが車椅子を押してくれることで、私は息子と一緒に歩いたり手を繋ぐことができるようになった。 今まで出来なかったことが出来るようになった。 Ｓさんは、スタッフと一緒に折り紙や散歩をする時間を『楽しい』と話して下さっています。 これからも私たちは支援を通してSさんや弟さんがご家族からの愛情を十分に受けながら、安心して成長していけるよう、寄り添ってまいりたいと思います。

地方都市では、前例がないという理由で医療的ケア児の居宅介護の長時間利用が認められないケースが多くありました。 しかし、今回自治体の柔軟な対応と、相談支援専門員さんの熱意によって、ご家族が切望していた『当たり前の家族の時間』を実現することができました。 この事例を県内や他の地域にも広げていきたいです。2026年現在、超党派の議員連盟が「医療的ケア児支援法」27年度本改正施行に向けた議論を本格化させる動きを見せています。 この改正案の大きな焦点の一つが、医療的ケア児・者のスムーズな支援に繋がりを阻む「18歳の壁」の解消です。

重度訪問介護が使えないのなら、18歳未満も利用できる通常短時間を想定した障害福祉サービス「居宅介護」で、医療的ケア児ご家庭への長時間支援を可能にできないか





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