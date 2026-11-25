プレスリリース 医療法人社団オレンジが日本の民間医療法人として初、インドの緩和ケアWHO協力センター「IPM」と正式連携

当法人は本連携を通じて、IPMが各地で実施してきた研修制度から学び、地方・離島の背景や条件に合わせた新しい研修プログラムの開発と実装を目指します。 また、スタッフ同士の交流や年1回の実践共有を通じて互いに学び合う関係を築き、共同研究や声明などで実践を発信し、次の世代へとつないでいきます。

世界保健機関（WHO）協力センター Institute of Palliative Medicine 創設者 スレッシュ・クマール博士世界保健機関（WHO）協力センター Institute of Palliative Medicine コンサルタント サイーフ・モハメド氏 この連携により、地域密着型の緩和ケアと、医療・福祉サービスの統合という、互いに補完し合う経験が結集され、相互学習のための貴重な機会が生まれています。 医療法人オレンジ・オレンジグループのIPM訪問を仲介した私にとって、今、日本で彼らの活動が実際に展開されている様子を目の当たりにできることは、とりわけ意義深いものです。

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このパートナーシップを通じて、深刻な健康上および社会的な課題に直面している人々に対し、より思いやりに満ち、適切なタイミングでケアを提供できる、状況に応じた共同の解決策を構築できることを願っています。 人口が増え続け、医療や福祉の整備が追いつかないインド。 一方、人口が減少し、医療や福祉の維持が難しくなりつつある日本。 まったく逆の課題を抱える二つの国が、地域に暮らす人々自身がケアの担い手となる、という同じ方向に向かっていることに、大きな可能性を感じています。

IPMを訪問して印象的だったのは、学生や地域住民が、自らの意思で生き生きとケアに関わっている姿でした。 誰かに支えることを強いられるのではなく、自分の健康や人生に手触り感を持ち、身近な誰かの人生にも自然と関心が向く。 ケアすることとケアされることが循環し、その循環そのものが、人や家族、地域の安心につながっていく。 医療をどこまでも高度化し、専門化することだけが、社会の豊かさではないはずです。

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病気や障害があっても、自分らしく生きることを支え合える社会へ。 今回の連携を通じて、IPMと互いに学び合いながら、専門職と地域住民がともにつくる「ちょうどよい医療とケア」のあり方を探究していきたいと思います。 人口減少社会において、1人1人が確実にいのちの終わりにある時、医療者と地域市民が共に作り上げる日々の暮らしは、医療者ではない私にとって懇願し必ず実現したい１つの光景でもあります。

できるだけポップにクリエイティブにこの光景を作っていくために、IPMとの協働によってさらに確かなものとなれるようしっかり歩んでいきたいと思います。1993年、治癒が見込めない病とともに生きる人たちのための、人権に根ざした市民社会組織として「疼痛・緩和ケア協会（Pain and Palliative Care Society）」が設立され、地域密着型の緩和ケアを推進してきました。 IPMは2004年、その取り組みを体系化し各地で実装していくため、同協会の研修・研究・アウトリーチ部門として設置されました。

南東アジアにおける緩和ケア運動のパイオニアであり、途上国で初めての世界保健機関（WHO）協力センター（緩和ケアおよび長期ケアにおける地域社会の参加）として、インド国内各地や海外での地域密着型緩和ケア「ケララモデル」の構築を支援しています。 地域の中に緩和ケアの近隣ネットワークを築くことで、「コンパッションに満ちたまち（Compassionate Community）」の実現に取り組んでいます。 緩和ケア外来・入院（30床）・在宅ケア・リハビリテーションの機能に加え、職業訓練、経済的支援、食の支援も実施。

教育・研修部門では、医療者向けコースと並行して学生を含むボランティア向けのトレーニングを行い、市民の受講者は7万人を超えます。 世界保健機関（WHO）協力センター Institute of Palliative Medicine 創設者。 インドで医師資格を取得後に渡英し、麻酔科医として経験を積んだのち帰国。

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ケララ州にIPMを創設し、現在は技術顧問を務める。30年以上にわたりインド国内外で緩和ケアの分野で活動し、ケララ州の地域密着型緩和ケアシステムを築いたチームの中心メンバーとして、世界各地の地域密着型緩和ケアプロジェクトの立ち上げに尽力してきた。 英国、オーストラリア、タイの大学で教職を歴任し、その実践は各国の論文や書籍に数多く引用されている。2026年には、WHO南東アジア地域事務局の「Public Health Champions」賞の受賞者に選ばれている。

世界保健機関（WHO）協力センター Institute of Palliative Medicine コンサルタント。 大学では薬学を専攻し、学生時代からIPMでボランティアとして活動。 IPMがケララ州全域に活動を広げる時期に、IPMでキャリアを歩み始めた。 スレッシュ・クマール博士のもとで、プログラムの開発・運営、地域参画、コーディネーションの経験を重ねる。

ユニセフの事業に2年間出向し、犯罪に巻き込まれた子どもへの支援プログラムに携わった。 死生観リテラシーの向上に向けて、海外団体の理事としても啓発に取り組む。 国内外での講演・プログラム運営多数。

「人の暮らしをBe happy! に」をテーマに、2011年より国内3県で在宅医療を起点とし、衣食住を含んだ事業活動を行っています。 在宅医療クリニックを4つ展開、オレンジグループとして、医療的ケア児のための通い場（福井、長野）、チェアクラフト工房（石川）、パーソナルトレーニングチーム（福井、長野）みんなの保健室（福井2拠点）、カフェ事業（福井2拠点）、特別養護老人ホーム（福井）を運営しています。