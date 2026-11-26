最新ラウンドでデライト・ベンチャーズ、SMBC Edgeが新たに投資家として参画。2027年の利用医師10万人を目指す

日本の医師のためのAIアシスタント「MedGen Japan（メドジェン ジャパン）」を開発・運営するニヒンメディア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：安藤孝太、マンジュナタ・チャンドラッパ）は、2026年11月に新たに前回の資金調達ラウンドからさらに大きな数字を達成してきたことで、イベントでMedGen Japanを利用いただいている先生に実際にお会いすることや、MedGen Japanの話題をSNSや学会で拝見することも増えました。

医療現場をサポートできているという嬉しさと共に、より良いものを届けなければならないという責任感も強まっています。 ※2 「2026 AI in Healthcare Report（Sermo, 2026年10月）」、「Clinician Use of an Artificial Intelligence-Enabled Clinical Information Platform（JAMA, 2026年10月）」を基に推計。

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※3 アクティブ率は「State of Consumer AI 2025: Product Hits, Misses, and What’s Next（Andreesen Horowitz, 2025年12月）」を基にDAU/MAUに基づき比較。 各サービスの利用者属性・集計方法は異なる。