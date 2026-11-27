絵里の不審死から3年後、奈緒と修司は東京で再会し、過去の疑惑と愛憎が交錯する新章【東京編】がスタート。告発状とSDカードをきっかけに、絵里の死の真実と二人の関係に迫る.

本作は、トラブルメーカーの“兄”に振り回されながらも念願の医師となった“妹”春木奈緒（榮倉）と、重い病を患う“妹”を懸命に支える“兄”園田修司（赤楚）の《 許されざる恋 》の物語。 医師と患者の家族として出会い、いけないとわかっていても惹かれ合う奈緒と修司の葛藤や、確執を抱えたまま再会した奈緒と兄・亮介（木村達成）、互いに想い合う修司と妹・絵里（宮﨑優）という2組の兄妹の姿をはじめ、修司の家を襲った火災の影に見え隠れする亮介など、愛と疑惑が渦巻く怒涛の展開が繰り広げられている。

そんな中、突然訪れた絵里との別れ――。 絵里が奈緒に持ちかけていた「その時は、先生が私を楽にしてね。 ヤクソク、だよ」という願い、それを偶然聞き、「絵里のわがままを、聞いていいのは“オレだけ”」と言った修司のこれまでに見たことのない表情…。 絵里の不審死は、本当に酸素吸入器の管が外れたことが原因の事故なのか、それともどちらかが絵里の願いを叶えてしまったのか…。2人が確信の持てない疑惑にとらわれていく中、先週放送を終えた第5話で、激動の第1部【汐見崎編】が完結。

Advertisement

「もう二度と会わない」と告げた修司が奈緒のもとを去り、2人の“始まったばかりの恋”は早くも終わりを迎えた。 絵里の不審死から3年、28日の放送から“疑惑”と“愛憎”の新章【東京編】がスタートする。 自宅の火災で祖母・さと江（竹下景子）、そして絵里まで、愛する人が次々に不可解な死を遂げ、打ちのめされる修司。 自宅の火災は亮介による放火なのか、絵里の死は本当に事故なのか、そして2人の死には関連があるのか…。