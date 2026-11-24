トーク番組で北野武の妻が、新婚妻タレントたちへ向けて結婚生活の攻略法を明かした。彼女は元から嫉妬深く、夫の行動を細かく把握したいと語り、ドライブスルーの店員にも夫が自分のものだとアピールする徹底ぶりを見せた。

トークテーマは「ベテラン妻VS新婚ホヤホヤ妻」。 結婚生活 が長い妻タレントが、幸せ絶頂の新婚妻タレントたちに“攻略法”を伝授した。 昨年、音楽ユニット「キマグレン」のクレイ勇輝（46）と結婚。

交際半年でのスピード婚だった。

Also read Metaワン氏のAI超知能への警告と再帰的自己改善への懸念

「結婚したんですけど、私、元から凄く嫉妬深くて」と告白。 「この世界の中で自分が一番、嫉妬深いんだろうなって思うくらい。 “そんなことを言ったら地獄に行っちゃうよ”と思いながら、言っちゃうんですよね」と驚かせた。 「何でもです。

“打ち上げとかは絶対に私も必ず参加させてくれ”って言っちゃうし」。 さらに「どこにでも一緒に行くし、逆に“私なしで行っちゃダメ”って言っているんで、旦那さんが行けないところは私も行かないんです。 会食でも、何でも、打ち上げでも。 相手に強いることは自分もちゃんと守るんですけど」とも明かした。

Advertisement

連絡も密に取るという。

「連絡ないとか絶対ありえないですし。 まず楽屋出る時、車乗った時、車降りる時、エレベーターに乗る前とか」。 さすがの徹底ぶりに、スタジオには悲鳴が。

「何もかも、全部自分が知っていたい」と夫への愛情を口にしたが、MCの明石家さんまは「まあ…分からんではないけど、つらいなあ、旦那が」とつぶやいていた。 北野は「そこらじゅうにいる女性が全員、敵だとも思っている」とも告白。 ドライブスルーの女性店員にも嫉妬するといい、「お会計する時に、窓口の女性に“私も乗ってます”っていうふうに（アピールする）。 彼は私の物ですっていう」。 タレント近藤千尋からは「ホントに…生き霊飛ばしてますよ、絶対に」と指摘されていた。