バレーボールSVリーグ女子オールスターゲームの詳細が確定。北窓絢音選手がファン投票1位で主将に就任、1月30日にエスコンフィールド北海道で大会が開催される。

バレーボールの国内最高峰であるV1女子（SVリーグ）の女子オールスターゲーム出場予定選手28名が、24日までに正式に発表された。この大会は来年1月30日に北海道の エスコンフィールド北海道 にて開催され、日本代表のアウトサイドヒッターである 北窓絢音 選手（SAGAlife久光）がファン投票で全体1位の3万7412票を集めて選出された。

北窓絢音選手が主将として祭典を牽引

SAGAlife久光の北窓絢音選手は22歳であり、元代表エースの木村沙織氏を憧れの対象として挙げている。彼女はファン投票で圧倒的な支持を集め、今回のオールスターゲームにおいてチームの主将を務めることになった。主将として祭典を盛り上げる役割を担い、日本のバレーボール界を代表する選手としての責任を果たす。

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ファン投票の2位はミドルブロッカーの山田二千華選手（NEC川崎）であり、アウトサイドヒッターの部門では野中瑠衣選手（姫路）が選ばれた。また、MIB（ミドルブロッカー）部門において、SAGAlife久光の荒木彩花選手が1位となり、全体2位の票数を集めて対するチームの主将を務めることとなった。このように、SAGAlife久光の選手たちが主要なポジションで上位を独占する結果となった。

全ポジションでSAGAlife久光選手が1位を獲得

セットメーカー（セッター）部門では、今季の日本代表で活躍した栄絵里香選手（SAGAlife久光）が1位となり、2位には日本代表エースの佐藤淑乃氏の姉である佐藤彩乃選手（A愛知）が入った。オポジット部門の1位は吉武美佳選手であり、リベロ部門の1位は西村弥菜美選手が務める。全ポジションでSAGAlife久光の選手が1位となったことは、チームの実力と人気を如実に示している。

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オポジット（OP）の4名は、吉武美佳選手（SAGAlife久光）、古川愛梨選手（大阪М）、ダニエル・カッティーノ選手（Asutemo）、キョウ翔宇選手（KUROBE）である。アウトサイドヒッター（OH）の8名は、北窓絢音選手、野中瑠衣選手、中島咲愛選手（SAGAlife久光）、鴫原ひなた選手（A愛知）、オリビア・ロジャンスキ選手（群馬）、チャッチュオン・モクシー選手（埼玉上尾）、バルデス・メリーサ選手（PFU）、笠井季璃選手（A愛知）で構成される。

ミドルブロッカーとリベロの構成選手

ミドルブロッカー（MB）の8名は、荒木彩花選手、山田二千華選手、平山詩嫣選手（SAGAlife久光）、井上未唯奈選手（SAGAlife久光）、ウィモンラット・タナパン選手（秋田）、イ・ダヒョン選手（NEC川崎）、山口真季選手（KUROBE）、長瀬そら選手（岡山）である。リベロの4名は、西村弥菜美選手（SAGAlife久光）、福留慧美選手（姫路）、松岡芽生選手（東レ滋賀）、西崎愛菜選手（大阪М）が選ばれた。

エスコンフィールド北海道で行われる今回のオールスターゲームは、多くのファンが注目する大会となる。SAGAlife久光選手たちの活躍が期待され、バレーボールファンにとって見応えのあるイベントとなる予定である。出場選手たちの熱い戦いが見物客を魅了することだろう。