北海道テレビ、吉村崇の『ナニソレ！？のぞき見カンパニー』第2弾放送決定！

北海道テレビでは、2026年5月24日(日)午前11：00から、北海道オモシロ仕事が勢ぞろい！吉村崇の『ナニソレ！？のぞき見カンパニー』を放送します。2025年に放送され、大きな反響を呼んだ特番が、視聴者の熱い期待に応えて待望の第2弾として復活します。今回も、北海道を代表する‘働き者’・吉村崇が、道内企業の知られざる裏側を徹底的にのぞき見します。

北海道テレビ では、2026年5月24日(日)午前11：00から、 北海道オモシロ仕事 が勢ぞろい！ 吉村崇 の『ナニソレ！？ のぞき見カンパニー』を放送します。2025年に放送され、大きな反響を呼んだ特番が、視聴者の熱い期待に応えて待望の第2弾として復活します。

今回も、北海道を代表する‘働き者’・吉村崇（平成ノブシコブシ）が、道内企業の知られざる裏側を徹底的にのぞき見します。 銀行の元支店長が、なぜかスーツを脱いでヘルメット姿に！？ エリート銀行員たちが挑む、街の伝統を守るための‘本気の極秘プロジェクト’とは一体何なのか？ 薬局の‘黄色い妖精’が、あの世界的なDJと衝撃のコラボ！

まさかのダンス共演！？ 北海道を元気に、そして健康に導くための驚きの新プロジェクトとは？ 北海道オモシロ仕事が勢ぞろい！ 吉村崇の『ナニソレ！？

のぞき見カンパニー』(C)HTB注目の新キャストとして、札幌を拠点に活動するアイドルグループ‘タイトル未定’の阿部葉菜・多田萌加、さらに‘NORD（ノール）’から安保卓城が参戦！ 北海道愛あふれるメンバーが、スタジオをさらにエネルギッシュに盛り上げます。 放送日時：2026年5月24日(日) 午前11時00分～11時50分（北海道ローカル





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