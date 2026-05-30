北海道や東北北部は大気不安定、札幌や旭川など発雷確率が高くなる

北海道や東北北部は大気不安定になり、札幌や旭川など発雷確率が高くなります。また、関東甲信から九州にかけてはカラッと晴れそうですが、紫外線が強いため日傘や帽子、日焼け止めクリームなどで紫外線対策をしてください。

北海道 や東北北部は、上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になっています。 雲が多く、所々で雨が降るでしょう。 発雷確率をみますと、札幌や旭川、青森、秋田などを中心に高くなってます。

局地的にカミナリを伴って、ザっと強い雨が降ることもあるでしょう。 落雷や竜巻などの突風の危険があるため、屋外での作業やレジャーなど、空模様の変化に十分注意が必要です。 急な雷鳴や暗い雲が近づいてきた場合は早めに頑丈な建物に避難してください。 関東甲信から九州にかけてはカラッと晴れそうです。

お出かけ日和ですが、紫外線が強いでしょう。 日傘や帽子、日焼け止めクリームなどで紫外線対策をしてください。 関東から九州にかけて30度以上の真夏日が続出するでしょう。 新潟は26℃、金沢は28℃の予想で、昨日より5℃くらい高いでしょう。

強い日差しにフェーン現象も加わって暑さのレベルがアップです。 カラッとした暑さですが、急な暑さに注意が必要です。 東京は29℃の予想です。 昨日29日(金)は東京で今季一番高い最高気温の31.6℃を観測しました。

昨日より3℃ほど低いものの、7月中旬並みの暑さです。 名古屋や大阪、広島、高知、鹿児島は30℃以上の真夏日になりそうです。 名古屋は32℃になれば、今年一番の暑さを更新します。 季節外れの暑さは6月1日(月)まで続く見込みです。

こまめな水分・塩分補給や冷房の適切な利用を心がけ、屋外の激しい運動は時間帯を選ぶなど熱中症対策をしてください





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