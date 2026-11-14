北海道新聞今井記者スパイ容疑で拘束1か月の深刻な人権侵害

ロシア連邦保安局が北海道新聞の今井裕紀記者をスパイ容疑で拘束して1ヶ月が経過した。日本政府の解放要請と対抗措置、そして報道の自由の侵害に対する国際的な批判が広がっている。

ロシア連邦保安局 （ FSB ）が 北海道新聞 の 今井裕紀 記者をスパイ容疑で拘束してから1カ月が過ぎた。通常通りの取材活動を行っていた記者の拘束は、明確な 報道の自由 の侵害であり、深刻な人権侵害であると断じるべきだ。ロシア側は即時、無条件で今井記者を解放せねばならない。

拘束の実態と領事権の行使停止

今井記者はサハリンに駐在していた際、FSBによって拘束された後、モスクワの拘置所に収容されている。この間、身柄の安否は不安材料となっている。領事面会は10月26日に実現したものの、その以降は認められておらず、外部との連絡が途絶え、身の上は心配される状況が続いている。

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日本政府の強硬姿勢と制裁措置

官房長官の木村稔氏は今月12日の記者会見で、今後ともさまざまな機会をとらえ、即時解放を含め、露政府に対しわが国の立場に基づき強く求めていくと述べた。無実の国民を助け出すのは日本政府の責務であるため、卑劣な圧力に屈する前例を作ってはならないと強調している。

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外交的圧力と対抗措置の検討

この拘束は、ウクライナ侵略を巡って日本が欧州などとともに対露制裁を発動し、ウクライナを支援していることへの威圧的な行為だと見なされている。ロシアたばこ（JT）子会社のロシア事業を事実上接収したのも同様で、日本が卑劣な圧力に屈しないよう、対露制裁の強化や外交官の追放、領事館の閉鎖、ロシア人へのビザ発給制限などの措置も視野に入れるべきだ。

世論の支持と国際連携の必要性

北海道新聞は12日、記者拘束について実名報道に切り替えた。今井記者は北方領土の元島民の思いや日露関係を熱心に取材しており、昨年春にはまな娘も生まれた。世論が日本政府の解放努力を強く後押しすることも大切であり、ウクライナ支援にもいっそう力を入れなければならない。不当に国民を拘束されていたり人質奪還の経験を持っていたりする欧米諸国と連携して知恵を絞ることも重要である。