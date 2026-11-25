大学3年の夏、地元クラブである福岡ユナイテッドFCから正式オファーを受け、即決で入団を決めた北浜結星選手。兄の事故死を機に故郷でプロになる決意を固め、新監督の下で得点力向上とJ1残留に貢献することを誓った。

福岡からオファーを受けたのは大学3年時の昨夏だった。5日間ほどトップチームの練習に参加し、大学でも経験していたシャドーの位置でアピール。 最終日に別室に呼ばれた北浜は、次回のキャンプ参加についての話だと思っていたが、そこで正式なオファーを受けた。

進路に迷いはなかった。 その場で即答した。 中学、高校の6年間を過ごしたクラブであることはもちろんだが、大学進学後に経験した兄・翔さんとの別れが、地元でプレーしたいという思いをより強くしていた。

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「自分は第一に、地元のクラブでプレーしたいという思いが本当に強かった。 あまりメディアには言っていないんですけど……大学1年のころに兄が交通事故で亡くなって。 自分がサッカーを始めたきっかけも兄の影響だったので」 幼稚園のころ、小学生だった兄についていき、年上の子どもたちに交じってサッカーを始めた。 兄とは一緒にボールを蹴り、中学時代に部活動でプレーする姿も見てきた。

兄からは福岡のFWウェリントンが好きだという話も聞いていたという。 兄が亡くなったのは2023年7月。 社会人1年目の22歳だった。 午前3時ごろに父から電話を受け、福岡に帰った。

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新卒1年目で奮闘していたという兄について「これからっていうときだったので」と、北浜は振り返る。

「自分がプロになって、両親もそうですけど、福岡でプロになるということが恩返しになるんじゃないのかなと思った。 本当により一層、そこでプロを目指すというところが引き締まったというか、きっかけになりました」「1日でも早く、ベススタのピッチでプレーしたいという思いはより強くなりますし、今は最下位という順位ですけど、少しでも自分も貢献して、J1残留というところをチームとしても目標にしていると思う。1日でも早く力になれるように頑張りたいです」 城福浩新監督とはまだ話をしていないが、J2からJ1に導いた東京ヴェルディを率いていたときの試合も見ており、シャドーの選手に求められるハードワークの重要性は理解している。

そのうえで、得点力不足に苦しむチームに自身の持ち味を還元したい考えだ。 指揮官の厳しい指導も歓迎する。

「自分はどちらかというと、厳しくやられた方が反骨心、何くそ精神でやってやるというふうになるので、厳しい監督のもとで絞られたいなと思っています」。 まずは2大会ぶりに出場する全日本大学サッカー選手権で優勝を目指す。 大学サッカーを終え次第、福岡に戻る予定だ。