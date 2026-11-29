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北村匠海、主演映画撮影エピソード「箱の中に僕の人形」中川龍太郎監督も同情「芝居的には迷惑」
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北村匠海が29日、主演映画「君の話」公開記念舞台あいさつを都内で行い、出口夏希、Aぇ！group佐野晶哉、宮﨑優、中川龍太郎監督と撮影エピソードなどを語った。… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）
偽物の記憶から始まるラブストーリー。 北村は「きょうの舞台あいさつで『君の話』という僕らの歩みが終わってしまうのかと思うと、寂しさすらある。 青春のような時間をこの映画とともに過ごした」と話した。
撮影エピソードを振り返り、「（ヒロインの）灯花との思い出を実家で探すシーンがあるのですが、箱の中に、僕のタケミチの人形が入っていた」。 自身が主演した映画「東京リベンジャーズ」のキャラクターが入っていたことを明かした。
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「映像には映っていなくて、僕にしか分からない」と苦笑い。 出口から「大丈夫でした？ 」と聞かれると「全然ダメでした」と笑顔をみせた。 中川監督が「スタッフとしては愛情込めてやっているんだと思うけど、芝居的には迷惑ですよね」と同情されると「すごく愛情を感じたんですけど、あ、俺がいる、って」と笑顔で話した。
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