俳優の北村匠海が29日、都内で行われた映画『君の話』公開記念舞台あいさつに登壇した。北村は撮影中、スタッフの遊び心によって小道具のなかで自身の出演した『東京リベンジャーズ』のタケミチ人形を発見したこ…

俳優の北村匠海が29日、都内で行われた映画『君の話』公開記念舞台あいさつに登壇した。 北村は撮影中、スタッフの遊び心によって小道具のなかで自身の出演した『東京リベンジャーズ』のタケミチ人形を発見したことを振り返った。

今作の見どころについて聞かれた北村はネタバレに配慮しつつ「僕はこれしかない。 灯花の思い出を実家で探すシーンの箱の中に、タケミチの人形が入っていたんです。 映像には映ってない、僕にしかわからない…（気持ち的には）全然ダメでした（笑）」と思わず動揺したそう。 中川龍太郎監督が「スタッフとしては愛情を込めてやってるんだろうけど芝居的には迷惑だよね（笑）」と指摘すると「すごく愛情を感じたんですけど…『俺がいる』って（笑）」と苦笑。

Advertisement

北村は「そういう愛情が随所に。 小道具とかは部屋とか、細かい一つひとつが僕らが芝居しやすい環境になっている。 設定が難しい映画ではあるんですけど小道具や風景、神戸の街だったり、そういうところに注目していただけたら世界に入りやすいかも」とおすすめしていた。 孤独に生きる大学生・天谷千尋（北村）は、不幸な過去を忘れるため、記憶を消す治療を受ける。