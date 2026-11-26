ウクライナ侵略を巡るロシアと北朝鮮の軍事協力に関し、ウクライナ国防省情報総局は26日、北朝鮮がロシアへの弾道ミサイル供給を中断したとする諜報データを公表した。理由は、ルデンコ露外務次官が10月に「ロシアは北朝鮮と韓国の緊張緩和を支援できる…

ウクライナ侵略を巡るロシアと北朝鮮の軍事協力に関し、ウクライナ国防省情報総局は26日、北朝鮮がロシアへの弾道ミサイル供給を中断したとする諜報データを公表した。 理由は、ルデンコ露外務次官が10月に「ロシアは北朝鮮と韓国の緊張緩和を支援できる」と発言し、これに北朝鮮側が反発したことだとした。

弾道ミサイルの供給中断は金正恩（キム・ジョンウン）朝鮮労働党総書記による決定だとも指摘した。 同情報総局によると、北朝鮮の崔善姫（チェ・ソンヒ）外相は10月末、ルデンコ氏の発言について「露朝の同盟的関係にそぐわない」と反発し、ロシア側に対韓国政策を明確化するよう求めた。 また、崔氏は金総書記の決定に基づき、ロシアへの支援を中断すると表明。 弾道ミサイル「KN23」や砲弾のロシアへの供給を止めたほか、露軍輸送機による北朝鮮領空の通過を禁じたという。

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露外務省は10月23日、ルデンコ氏と北朝鮮の駐露大使が同日、モスクワで会談し、両国関係の強化を協議したと発表していた。 同情報総局が指摘したルデンコ氏の発言はこの会談の際になされた可能性がある。 露朝両国は2024年、事実上の軍事同盟条約である「包括的戦略パートナーシップ条約」を締結。 北朝鮮は同年、ウクライナ軍の越境攻撃を受けた露西部クルスク州に1万4000～5000人規模の朝鮮人民軍部隊を派遣し、露軍を支援した。