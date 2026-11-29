北朝鮮は世界で最も貧しく、最も閉ざされた国の一つであり、国民の大多数は外部世界との接触を一切許されていない。携帯電話やコンピューターを持つごく一部のエリート層でさえ、検閲されたイントラネットしか利用できず、外国のテレビ番組や映画を視聴することは犯罪行為とみなされる。

北朝鮮 は世界で最も貧しく、最も閉ざされた国の一つであり、国民の大多数は外部世界との接触を一切許されていない。 携帯電話やコンピューターを持つごく一部のエリート層でさえ、検閲されたイントラネットしか利用できず、外国のテレビ番組や映画を視聴することは犯罪行為とみなされる。

北朝鮮のサイバー民兵組織は、10年以上前にハリウッドの大手企業への大胆な攻撃で鮮烈な世界デビューを果たした。 米国当局によれば先月には、過去最大規模の窃盗を実行。 世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスから60億ドル（現在のレートで約9570億円）相当の仮想通貨を盗み出した。 これにより、ここまで窃取した総額は130億ドルに達したことになる。

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北朝鮮側は関与を否定している。