北朝鮮ハッカー集団によるバイナンス被害63億ドルFBIが関与指摘

バイナンスの63億ドル被害事件でFBIと調査会社が北朝鮮ハッカー「トレーダートレイター」の関与を特定。金正恩体制による人材育成システムと報奨制度の詳細を解説。

米連邦捜査局（ FBI ）は、 暗号資産 （仮想通貨）交換業大手の バイナンス が被害を受けた63億ドル相当のハッキング事件について、北朝鮮のハッカー集団が関与したとの見方を示した。ブロックチェーン調査会社も、北朝鮮のハッカー集団「 トレーダートレイター 」による犯行であると分析している。この事件は、北朝鮮が国家レベルで サイバー攻撃 能力を構築・運用している現実を浮き彫りにした。

北朝鮮の組織的ハッカー育成システム

脱北者やアナリストらの証言によると、金正恩・朝鮮労働党総書記は、世界的にもトップクラスと言えるハッカー集団を編成するために報奨制度を活用してきた。この制度は10年以上前から続いているもので、毎年最も優秀な中学生200人を選抜し、コンピュータ工学を学ばせている。その一部は最終的にハッカーとなり、国の任務に就くことになる。2004年に韓国へ亡命するまで国からハッカー養成を担当していた脱北者の金興光氏によると、北朝鮮は体系的に最も優秀な子どもたちを探し出し、もっぱら工作員に育て上げるためにハッカーを育成しているという。金正恩氏の秘密兵器の一つであると見なされている。

Also read VAST Data、NVIDIAとともにセキュアで本番運用に耐えるAIエージェントサンドボックス向けの新たなFoundation Stackを発表

サイバー部隊の格上げと「万能の剣」

北朝鮮は1998年にサイバー部隊を設立したが、金正恩氏が権力を掌握した後、その地位を格上げした。2013年には、サイバー戦争を核兵器やミサイルと並んで、同国の攻撃能力にとって不可欠な「万能の剣」だと宣言した。17歳になると、成績上位者は北朝鮮でトップの大学に送られ、さらに選び抜かれたごく一部のメンバーだけが軍のサイバー部隊にハッカーとして入隊するという経緯をたどる。ハッカーにならなかったメンバーは、リモートワークを通じて欧米企業向けのソフトウエアやアプリを開発できるよう訓練される。高麗大サイバーセキュリティ学部の林鍾仁名誉教授は、韓国の優秀な学生は医師など社会的地位の高い職業を目指すかもしれないが、北朝鮮はトップクラスの人材を核・サイバープログラムに投入し、彼らの将来を事実上保証していると指摘している。

Advertisement

ハッカーへの多様な報奨と待遇

サイバー攻撃に成功したハッカーが所属する軍事部隊には、盗み出した利益の最大で30％が米ドルで還元される。ハッカー自身は平壌に集合住宅の部屋を支給され、両親もそこに滞在できるようになる。脱北者の1人は、こうした優秀なハッカーは朝鮮労働党への入党資格を得たり、エリート層家庭出身者との結婚を許されたりすることもあると証言している。金興光氏は、彼らがハッカーになりたいかどうかは問題ではないと述べている。このように、北朝鮮は国家の重要戦略としてサイバー戦力を強化し、優秀な人材を拘束しながら報酬と特権で管理している。

事件の影響と今後の国際的対応

今回のバイナンス事件は、63億ドルという巨大な金額が狙われたことから、国際的な警戒感が高まっている。FBIとブロックチェーン調査会社が北朝鮮ハッカー集団を特定したことで、各国政府や暗号資産取引所は、北朝鮮由来の資金洗浄や攻撃に対してより強力な対策を講じる必要性に迫られている。この事件は、北朝鮮のサイバー戦力が単なる犯罪ではなく、国家主導の組織的攻撃であることを示す明確な証拠となっている。今後の捜査進展と国際的な連携強化が期待される。