『君の名は。』『すずめの戸締まり』などを手がけたアニメーションスタジオ、コミックス・ウェーブ・フィルムが配給する韓国の長編アニメーション映画『ノルドコレアの恋』が、2027年1月22日から全国で順次…

本作は、2025年の「アヌシー国際アニメーション映画祭」で審査員賞、2026年の東京アニメアワードフェスティバルでグランプリを受賞。 世界各地の30の映画祭で上映され、9つの賞を獲得した。

韓国映画アカデミー（KAFA）の卒業制作作品で、長編監督デビューとなるキム・ボソル監督が、少人数のスタッフとともに約6年の歳月をかけて完成させた。 ■ただ会いたいという願いさえ許されない世界 解禁された本予告は、雪が静かに降り積もる平壌の街で、ボーリとボクジュが人目を忍んで心を通わせる場面から始まる。 互いに思い合いながらも、隣り合って食事をすることさえ許されない2人。

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「ずっとここにいてほしい」というボクジュの願いもむなしく、ボーリのスウェーデンへの帰国が決まってしまう。 ボーリの姿に心を揺さぶられたミョンジュンは、国家への忠誠と、彼を助けたいという思いの間で葛藤する。 しかし、2人がひそかに会い続けることは、ボクジュが「スパイ罪」に問われる危険さえはらんでいた。 国境や立場を超えて生まれた恋心と、その先に待ち受ける過酷な運命を予感させる映像となっている。