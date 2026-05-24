北広島Ｆビレッジボーイズ、苫小牧ボーイズを破ってリーグ戦２勝目へ導く大逆転劇

北広島Ｆビレッジボーイズは、リーグ戦４試合を行い、５回表終了時点で０―６とコールド負けの危機から、その裏に打者１３人で７点を奪って逆転。１０―６で苫小牧ボーイズを破った。ダブルヘッダーだった苫小牧ボーイズは、２試合目の札幌手稲ボーイズ戦に先発した山田正兼投手（３年）が、６回を２安打無失点と好投。リーグ戦２勝目へ導いた。

リーグ戦 ４試合が行われた。 北広島Ｆビレッジボーイズ は、５回表終了時点で０―６とコールド負けの危機から、その裏に打者１３人で７点を奪って逆転。１０―６で 苫小牧ボーイズ を破った。

ダブルヘッダーだった苫小牧ボーイズは、２試合目の札幌手稲ボーイズ戦に先発した山田正兼投手（３年）が、６回を２安打無失点と好投。 リーグ戦２勝目へ導いた。 北広島Ｆビレッジボーイズの誰一人として、勝利を諦めていなかった。０―６の５回裏、先頭の大橋亮太主将（３年）が放った中前打を皮切りに、打線がつながった。１点差まで追い上げた１死一、二塁から、相馬大翔三塁手（３年）が右中間を破る２点適時三塁打で試合をひっくり返した。 コールド負けの危機からの大逆転劇にも、大橋主将は「１人が打てば全員がのる打線なので。

いけると思っていた」と勝利を信じ続けた。 ４回まで得点圏に２度走者を進めるも、得点は生まれなかった。 失策絡みの失点もあった。 嫌な流れだったが、相馬が『勝てるぞ』という声はずっと出ていた。２打席凡退から３打席目で決勝打を放った相馬は、チームの勢いを受けると同時に『それまで体が開き気味だったので。 逆方向を意識した』と冷静さを保ち、殊勲打につなげた。

昨年までの『札幌北広島ボーイズ』から今年、チーム名を変更した。 大橋主将は『０からのスタートなので。 自分たちから歴史を作り上げたい』と全国舞台を視野に入れ、日々、練習に励んでいる。 相馬が『今後につながると思う』と口にした勝利を自信とし、歩を進めていく





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