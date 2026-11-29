北園ゆうが1st DVD「秘密の園」の発売記念イベントに出席し、舞台役者としての演技力を生かした多彩な役柄やチャームポイントについて語った。

上品でありながらセクシーな魅力で注目されている 北園ゆう （きたぞの・ゆう）さんが、1st DVD「秘密の園」（発売元： 竹書房 、収録時間：153分、価格：4730円）の発売記念 イベント を11月1日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

デビュー当時は舞台役者として経験を積んでいた北園さんは、数年前から撮影会に出ることでグラビア活動をスタート。 群馬県出身で親兄弟がみんな公務員という家庭で育ってきたので、「箱入り娘系グラドル」とも呼ばれる異色の存在だ。 今夏に千葉県の鴨川で撮影された1st DVDでは、チャプターごとにさまざまな役を演じている。8チャプターあるのですが、幼なじみや不動産屋の営業職、趣向を凝らしたものだと兄の嫁……いわゆる義姉とか、いろいろやらせていただきました。 特に推したいのは、演劇部の後輩を演じているところです。

Advertisement

台本では車内でイチャイチャするシーンになっていたのですが、クルマが用意できずにカットされたんです。 高校生のころは演劇部だったし、その場で監督さんと相談して役柄を決めました。