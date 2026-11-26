代表選手たちのコンディション不良やプレッシャーによる萎縮が試合に影を落とした中で、北原氏は選手たちのネガティブな振り返りを認めつつも、最後の試合で応援する人々に恩返しできるプレーを誓った。

その上で、この代表のほとんどのプロ契約、あるいはトップチーム帯同の選手たちが苦しんでいるのと同様に、和田もまた「試合から離れているので コンディション はそこまで良くない」状態からの脱却を図ってきた。

この2試合での自身のプレーにはまったく納得した様子がなかったが、それだけに最後の試合で巻き返したい気持ちは強い。

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「勇気を持ってチャレンジするところや自分の武器を出すところではまだまだ全員足りない」と力を込め、前を向く。 試合後の選手たちからは「自分たちのサッカーができていない」、「怖さを感じさせられていない」、「初先発の選手が怖がってしまっていた」といったネガティブな振り返りも多く聞こえてきたが、過去2試合のプレーとその結果が帳消しになることは今さらない。