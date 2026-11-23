ウクライナのゼレンスキー大統領は23日、リビアに停泊していたロシアの軍艦を沈没させ、同国沖で貨物船を航行不能にしたと発表した。これは前線から遠く離れた場所にあるロシアの資産を標的とした、ウクライナによる最新の攻撃となる。

ウクライナ のゼレンスキー大統領は23日、 リビア に停泊していた ロシア の軍艦を沈没させ、同国沖で貨物船を航行不能にしたと発表した。 これは前線から遠く離れた場所にある ロシア の資産を標的とした、 ウクライナ による最新の攻撃となる。

​​ゼレンスキー氏がSNSテレグラムに投稿した内容によると、標的となったのはロシア海軍のコルベット艦「メルクリー」（全長約105メートル）で、7機の水上ドローン（無人艇）による攻撃を受けて沈没した。 また、同艦に搭載されていた戦闘ヘリコプターも破壊されたという。 ゼレンスキー氏が公開した衝撃的な映像には、リビア東部ベンガジの港でウクライナの水上ドローンがメルクリーに向かって高速で接近する様子が映っている。 攻撃を受けた同艦は巨大な炎に包まれる。

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メルクリーはロシア艦隊の保有する艦船の中でも最新の部類に入る。 衛星画像企業バントールが撮影した写真には、攻撃を受けて沈没した同艦の姿が確認できる。 ウクライナの情報機関によると、これらの水上ドローンは「母船」と呼ばれる船によって指定の場所まで運ばれ、そこから発射された。 ロシア側は、この攻撃について現時点でコメントを出していない。

なお、この攻撃の数時間前には、約3200キロ離れたバルト海でも、ウクライナのものとみられるドローンがロシアの貨物船を攻撃する事案が発生していた。 リビアの東部を実効支配する国民安定政府（GNS）によると、メルクリーはロシアへの帰還を前に、海上協力協定に基づき燃料補給を行うためベンガジに寄港していたという。 GNSはロシアと共同でこの件に関する調査を開始したと発表。 自分たちはロシアとウクライナの戦争の当事者ではないとした上で、自国領土が「報復の場」となることは容認しないと表明した。

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海軍アナリストのカール・シュスター氏はCNNに対し、外国の港に停泊している艦船を保護することは、どの海軍にとっても困難な課題だと指摘。

「軍艦が外国の港にいる場合、その艦船の物理的な安全と保護に対する責任は、受け入れ国にある」と述べた。 「我々は今、海上における非正規戦の新たな時代を目の当たりにしている」（シュスター氏）