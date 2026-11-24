ヴェレダは11月24日、公式オンラインショップへの不正アクセスにより顧客情報19万8792件とクレジットカード情報4万5689件が漏えいした可能性があると発表した。カード情報にはセキュリティコードも含まれる。

顧客情報の対象は、2021年10月1日から2026年6月30日までの会員登録者に加え、退会者、会員登録せずに注文した人、商品の配送先となった人。 氏名、住所、メールアドレス、電話番号、性別、誕生日や、配送先の氏名・住所・電話番号が含まれる。

原因はシステムの脆弱性を突いた不正アクセスと改ざん。6月30日に警視庁から連絡を受け、7月3日にカード決済を停止。8月19日にはサイト全体を一時停止し、8月29日に調査機関の調査が完了した。 その後、カード会社と連携して対象者を特定したという。 発覚から公表まで約5カ月を要したことについて、同ショップは対応準備や調査結果を待ったと説明し、謝罪している。

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